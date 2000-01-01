Какие российские спортсмены в последнее время сменили гражданство?
Многие из этих переходов планировались давно, но о них стало известно только сейчас.
Алина Кашлинская, Россия — Польша (шахматы)
Чемпионка Европы по шахматам среди женщин (2019) теперь будет выступать за Польшу. Муж Кашлинской — поляк, она уже давно живёт в этой стране, поэтому переход выглядит логичным.
Александра Мальцевская, Россия — Польша (шахматы)
Также флаг Польши появился в официальном профиле Александры Мальцевской, чемпионки мира по шахматам в возрасте до 20 лет. Польская сторона объявила о переходе ещё в конце января 2022 года.
Евгений Романов, Россия — Норвегия (шахматы)
Информация о переходе спортсмена появилась ещё в начале марта 2022 года. «Переход длится уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но к российским шахматам особого отношения не имел», — отметил тогда шахматист.
Наталья Забияко, Россия — Канада (фигурное катание)
Наталья Забияко решила возобновить карьеру после долгого перерыва и встать в пару с канадцем Захари Дейлманом. Переход пока не завершён, но его уже подтвердила сестра фигуриста.
Павел Сиваков, Россия — Франция (велогонки)
Сиваков родился в Италии и переехал во Францию в возрасте одного года, но выступал под российским флагом. В марте 2022 года стало известно, что гонщик подавал запрос на смену гражданства и хотел ускорить процесс.
Евгений Скачков, Россия — Румыния (хоккей)
В 2021 году воспитанник ЦСКА Евгений Скачков получил румынский паспорт, но об этом стало известно только недавно: в свете дебюта хоккеиста за сборную на ЧМ по хоккею во втором дивизионе.
От фигурки до шахмат. Кто из российских спортсменов уже сменил спортивное гражданство?
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