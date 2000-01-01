Топ-10 самых богатых шахматистов мира. Первый номер этого рейтинга живёт в России?!

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Топ-10 самых богатых шахматистов мира. Самый успешный — россиянин?!
Топ-10 самых богатых шахматистов мира. Самый успешный — россиянин?!
Магнус Карлсен в этом рейтинге лишь на третьем месте.
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Кто самый богатый шахматист планеты? Ответить на этот вопрос точно можно, лишь заглянув в банковские счета чемпионов. Но издание The Chess Journal дало оценку, которая кажется объективной.<br/>
Кто самый богатый шахматист планеты? Ответить на этот вопрос точно можно, лишь заглянув в банковские счета чемпионов. Но издание The Chess Journal дало оценку, которая кажется объективной.
10. Владимир Крамник — более $ 4 млн
10. Владимир Крамник — более $ 4 млн
Последний на данный момент обладатель шахматной короны из России, 14-й чемпион мира по шахматам. С 2015 года постоянно живёт во Франции.
9. Юдит Полгар — более $ 4 млн
9. Юдит Полгар — более $ 4 млн
Единственная женщина в списке. Лучшая шахматистка всех времён сколотила себе приличное состояние. У представительницы знаменитого венгерского семейства есть даже именной шахматный фонд.
8. Максим Вашье-Лаграв — более $ 5 млн
8. Максим Вашье-Лаграв — более $ 5 млн
Один из самых известных гроссмейстеров молодого поколения. Француз прилично зарабатывает и на призовых, и на собственном YouTube-канале.
7. Хикару Накамура — более $ 5 млн
7. Хикару Накамура — более $ 5 млн
Настоящая звезда YouTube и самый известный шахматный блогер. Некоторые издания утверждают, что его состояние составляет более $ 50 млн, но сам Накамура признавался, что не столь богат.
6. Фабиано Каруана — более $ 10 млн
6. Фабиано Каруана — более $ 10 млн
Один из лучших игроков мирового рейтинга, лучший шахматист США. Неплохо подзаработал, даже проиграв матч на первенство мира в 2018 году.
5. Вишванатан Ананд — более $ 15 млн
5. Вишванатан Ананд — более $ 15 млн
15-й чемпион мира по шахматам, отобравший титул у Крамника. Родился в богатой семье. В настоящий момент планирует стать вице-президентом ФИДЕ в команде Дворковича.
4. Теймур Раджабов — более $ 20 млн
4. Теймур Раджабов — более $ 20 млн
4. Азербайджанский шахматист зарабатывает на шахматах (призовые, шахматная академия), а также занимается бизнесом.
3. Магнус Карлсен — более $ 30 млн
3. Магнус Карлсен — более $ 30 млн
Действующий чемпион мира собирает сливки призовых со всех турниров, а также зарабатывает на спонсорских контрактах и шахматном бизнесе. Одна из известнейших в мире шахматных платформ — его детище.
2. Гарри Каспаров — более $ 50 млн.
2. Гарри Каспаров — более $ 50 млн.
Почти два десятка лет был на вершине шахматного Олимпа или совсем рядом с ней. Занимался также бизнесом и большой политикой. В настоящий момент признан иностранным агентом в России.
1. Анатолий Карпов — более $ 50 млн
1. Анатолий Карпов — более $ 50 млн
Карпов – один из наиболее успешных и влиятельных шахматистов мира. Источники сообщают, что чемпион мог приумножить своё состояние, занимаясь газовым бизнесом. Депутат Госдумы РФ.
Топ-10 самых богатых шахматистов мира. Первый номер этого рейтинга живёт в России?!
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