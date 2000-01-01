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Самые горячие фото наших пловчих и синхронисток из отпуска
Самые горячие фото наших пловчих и синхронисток из отпуска
Морские принцессы зарядят вас отличным настроением.
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Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Этой весной Юля отдыхала на Гавайях и не забывала делиться красочными снимками.
Варвара Субботина
Варвара Субботина
Синхронистка Варвара Субботина в качестве места отдыха выбрала Египет.
Дарья С. Устинова
Дарья С. Устинова
В сборной России две пловчихи по имени Дарья Устинова: Дарья Сергеевна делилась солнечными фото из Кабардинки…
Дарья К. Устинова
Дарья К. Устинова
…как и Дарья Константиновна.
Анна Егорова
Анна Егорова
На фоне бассейна можно позировать не только в отпуске, но и пока тренируешься.
Розалия Насретдинова
Розалия Насретдинова
Красивый вид и красивая спортсменка – шикарное комбо.
Светлана Чимрова
Светлана Чимрова
Чемпионка Европы Светлана Чимрова делится воспоминаниями об отпуске даже в соревновательном сезоне.
Дарина Валитова
Дарина Валитова
Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию делится с подписчиками кадрами отдыха на сапах.
Ефимова — не единственная красотка нашей сборной. Самые горячие фото пловчих из отпуска
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