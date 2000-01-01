Какие красотки зажгут на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике? Россиянок там, увы, не будет

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Главные красотки грядущего ЧМ по лёгкой атлетике в США
Главные красотки грядущего ЧМ по лёгкой атлетике в США
Россиянок до турнира не допустили даже в нейтральном статусе, так что соревноваться будут без них.
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Валари Оллман (метание диска, США)
Валари Оллман (метание диска, США)
Олимпийская чемпионка Токио-2020 постарается повторить свой успех на домашнем ЧМ.
Фемке Бол (бег на короткие дистанции, Нидерланды)
Фемке Бол (бег на короткие дистанции, Нидерланды)
Фемке – двукратная чемпионка Европы в помещении. Сейчас она является лидером мирового рейтинга на дистанции 400 м с барьерами.
Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции, Великобритания)
Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции, Великобритания)
Чемпионка мира и призёр Олимпиады пропустила Игры в Токио, но может ворваться в борьбу за медали на ЧМ.
Кили Ходжкинсон (бег на средние дистанции, Великобритания)
Кили Ходжкинсон (бег на средние дистанции, Великобритания)
20-летняя бегунья в прошлом году завоевала серебро Олимпиады на 800 м и попробует успешно выступить и на ЧМ.
Патрисия Мамона (тройной прыжок, Португалия)
Патрисия Мамона (тройной прыжок, Португалия)
Серебро Олимпиады и золото чемпионата Европы – в копилке достижений Патрисии не хватает медалей с чемпионатов мира.
Ида Карстофт (бег на короткие дистанции, Дания)
Ида Карстофт (бег на короткие дистанции, Дания)
Ида изначально начинала карьеру в футболе, а затем перешла в лёгкую атлетику. В этом сезоне она неплохо показывала себя в Бриллиантовой лиге.
Сандра Перкович (метание диска, Хорватия)
Сандра Перкович (метание диска, Хорватия)
Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира всё ещё хороша и поборется за медали на ЧМ-2022 в Юджине.
Никола Огродникова (метание копья, Чехия)
Никола Огродникова (метание копья, Чехия)
Призёр чемпионата Европы идёт на третьей строчке текущего мирового рейтинга и попробует вклиниться в борьбу за призовые места.
Кэти Нажотт (прыжки с шестом, США)
Кэти Нажотт (прыжки с шестом, США)
В 2021-м Кэти опередила россиянку Анжелику Сидорову и выиграла золото Олимпиады. Сейчас Кэти попробует завоевать первую медаль на ЧМ.
Ливета Ясюнайте (метание копья, Литва)
Ливета Ясюнайте (метание копья, Литва)
Литовская копьеметательница имеет в копилке медали с чемпионатов Европы, а также показывала неплохие результаты по ходу этого сезона, так что может и выстрелить на ЧМ.
Алиса Шмидт (бег на средние дистанции, Германия)
Алиса Шмидт (бег на средние дистанции, Германия)
Алису давно называют самой сексуальной легкоатлеткой мира. На ЧМ в Юджине Шмидт выступит на дистанции 400 м и в эстафете 4х400 м.
Какие красотки зажгут на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике? Россиянок там, увы, не будет
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