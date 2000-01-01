Бомбы, гвозди и овцы на трассе: как срывали «Тур де Франс»
В 2022-м спортсменов остановили экоактивисты с дымовыми шашками.
Экоактивисты прервали 10-й этап «Тур де Франс» – 2022. В футболках «У нас осталось 989 дней» они приклеили себя к трассе, сидели с дымовыми шашками и заблокировали путь спортсменам на 12 минут.
Ещё в 1905 году проведению гонки пытались помешать обычные хулиганы — они выбросили на трассу более 100 кг гвоздей! Из-за этого финишировать смогла только четверть от стартовавших участников.
В 1974 году активисты движения GARI взорвали несколько транспортных средств, сопровождающих «Тур де Франс». Они оставили листовки с призывом к испанским велосипедистам отказаться от участия в гонке.
А в 1988 году на этапе в Сен-Назере гонщиков остановили протестующие работники местных верфей, выступающие за повышение зарплаты.
Протест помешал пелотону и в 1990-м. Около 30 местных фермеров заблокировали трассу деревьями, поджигали шины и сбросили на дорогу навоз.
Сторонники активиста Жозе Бове, посаженного в тюрьму за уничтожение модифицированных культур кукурузы и риса, в 2003-м сели посреди трассы, из-за чего гонщикам пришлось остановиться на несколько минут.
В 2007-м на испанском участке маршрута представители баскской террористической группировки заложили бомбы. К счастью, в момент их взрыва спортсмены уже проехали заминированный участок трассы.
А в 2010 году гонку тоже пришлось остановить. Но без злого умысла: стадо овец решило перебежать дорогу именно в тот момент, когда там проезжали спортсмены.
В 2018-м трассу «Тур де Франс» стогами сена вновь перекрыли французские фермеры, которые были недовольны политикой властей. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, досталось даже участникам гонки.
Бомбы на трассе. Как преступники, хулиганы и активисты срывали велогонку «Тур де Франс»
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