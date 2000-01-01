100 тысяч — за купальник для Олимпиады. Самые необычные наряды Авериных и других гимнасток

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Самые яркие и ценные купальники звёзд нашей гимнастики
Самые яркие и ценные купальники звёзд нашей гимнастики
Сколько стоят наряды сестёр Авериных и Маргариты Мамун?
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В этом великолепии Лала Крамаренко в 2022-м выступает с мячом: на купальник нанесено более девяти тысяч страз в восьми разных оттенках.
В этом великолепии Лала Крамаренко в 2022-м выступает с мячом: на купальник нанесено более девяти тысяч страз в восьми разных оттенках.
Более семи тысяч страз Swarovski было на купальнике Евгении Канаевой для выступления с лентой на Олимпиаде в Лондоне. Такие украшения заметно утяжеляют костюм, но создают совершенно другой визуальный эффект.
Более семи тысяч страз Swarovski было на купальнике Евгении Канаевой для выступления с лентой на Олимпиаде в Лондоне. Такие украшения заметно утяжеляют костюм, но создают совершенно другой визуальный эффект.
О самом дорогом купальнике как-то рассказывала Александра Солдатова. В 2018 году она выступала с булавами в костюме стоимостью более 100 тыс. рублей.
О самом дорогом купальнике как-то рассказывала Александра Солдатова. В 2018 году она выступала с булавами в костюме стоимостью более 100 тыс. рублей.
Средняя стоимость купальников сестёр Авериных — чуть более 100 тыс. рублей. Например, этот костюм Дины с Олимпиады продали за 126 тыс.
Средняя стоимость купальников сестёр Авериных — чуть более 100 тыс. рублей. Например, этот костюм Дины с Олимпиады продали за 126 тыс.
Помимо страз, частенько используется и стилизация под перья, если требует образ. Очень необычно выглядел купальник Дины Авериной на ЧМ-2017 в Пезаро под программу «Чёрный лебедь».
Помимо страз, частенько используется и стилизация под перья, если требует образ. Очень необычно выглядел купальник Дины Авериной на ЧМ-2017 в Пезаро под программу «Чёрный лебедь».
«Чёрным лебедем» была и Маргарита Мамун: к олимпийскому сезону ей изготовили очень сдержанный, но яркий купальник без отягощающих деталей, в котором будет удобно исполнять упражнение с лентой.
«Чёрным лебедем» была и Маргарита Мамун: к олимпийскому сезону ей изготовили очень сдержанный, но яркий купальник без отягощающих деталей, в котором будет удобно исполнять упражнение с лентой.
Ещё до Игр Маргарита выступала в купальнике редкой красоты – на белый сияющий купальник нанесли декор в виде крупных фиолетовых бабочек.
Ещё до Игр Маргарита выступала в купальнике редкой красоты – на белый сияющий купальник нанесли декор в виде крупных фиолетовых бабочек.
Кстати, позднее в этом купальнике выступала и Дина Аверина – тоже в упражнениях с мячом.
Кстати, позднее в этом купальнике выступала и Дина Аверина – тоже в упражнениях с мячом.
Иногда купальники бывают с рукавами, и требуется ещё больше страз и украшений. Хороший пример – на Арине Авериной в 2018 году.
Иногда купальники бывают с рукавами, и требуется ещё больше страз и украшений. Хороший пример – на Арине Авериной в 2018 году.
Дине Авериной не мешала выступать даже внушительная золотая бахрома: такой наряд гимнастка носила на выступлении с булавами на ЧМ-2018.
Дине Авериной не мешала выступать даже внушительная золотая бахрома: такой наряд гимнастка носила на выступлении с булавами на ЧМ-2018.
100 тысяч — за купальник для Олимпиады. Самые необычные наряды Авериных и других гимнасток
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