От звезды НБА до легендарной Симоны Байлз. Самые невысокие спортсмены-чемпионы

Аделия Петросян — 140 см

Ещё одна ученица Этери Тутберидзе – совсем крошка, хотя ей уже 15 лет и с нового сезона она может выступать по взрослым. Главное достижение Аделии сейчас – исполнение двух четверных риттбергеров впервые среди женщин.