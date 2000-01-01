От звезды НБА до легендарной Симоны Байлз. Самые невысокие спортсмены-чемпионы

Самые невысокие спортсмены-чемпионы
Маленький рост не помешал им войти в историю, а кому-то даже помог.
Симона Байлз — 142 см
Величайшая гимнастка США всегда была очень миниатюрной, но это только помогало ей успешно выступать и завоёвывать медали.
Маи Мураками — 148 см
Коронными упражнениями этой японской гимнастки были вольные: два золота чемпионата мира и бронза Олимпиады.
Ванесса Феррари — 146 см
Абсолютной чемпионкой мира итальянка стала ещё в 2006 году, а вот первая олимпийская медаль пришла только в 2020-м, в вольных упражнениях.
Суниса Ли — 152 см
Олимпийская чемпионка — 2020 в личном многоборье даже выглядит высокой по сравнению с упомянутыми ранее гимнастками.
Артур Далалоян — 162 см
Ровно год назад российская дружина гимнастов смогла взять золото Олимпиады в команде: свой вклад в успех внёс и Артур Далалоян.
Денис Аблязин — 161 см
Важный вклад в ту победу внёс и Денис Аблязин, для него Игры в Токио стали уже третьими в карьере.
Маггси Богз — 160 см
Но невысоких гимнастов много, а попробуй быть невысоким баскетболистом. Маггси Богз – чемпион мира по баскетболу и самый низкий спортсмен в НБА за всю историю лиги.
Элизабет Турсынбаева — 148 см
Этой казахстанской фигуристке удалось войти в историю: Элизабет первой из женщин исполнила четверной прыжок среди взрослых. Маленький рост помогал успешно исполнять квады и в 19 лет.
Аделия Петросян — 140 см
Ещё одна ученица Этери Тутберидзе – совсем крошка, хотя ей уже 15 лет и с нового сезона она может выступать по взрослым. Главное достижение Аделии сейчас – исполнение двух четверных риттбергеров впервые среди женщин.
Сатоко Мияхара — 152 см
Эта японская фигуристка остаётся миниатюрной и по сей день, карьеру она завершила не так давно в 24 года. Главными достижениями Сатоко остались победа на чемпионате четырёх континентов и серебро ЧМ.
Сёма Уно — 158 см
Сёма – один из самых низкорослых фигуристов нынешнего топа. Это не мешает ему собирать произвольную с пятью квадами и завоёвывать медали, последней стало золото чемпионата мира.
От звезды НБА до легендарной Симоны Байлз. Самые невысокие спортсмены-чемпионы
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