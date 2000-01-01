«Не вернусь в страну, где такая трудная жизнь». Как спортсмены сбегали прямо из сборных

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Как спортсмены сбегали из сборных во время топ-турниров?
Как спортсмены сбегали из сборных во время топ-турниров?
Куба в последние десятилетия страдает едва ли не больше всех.
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Кубинские легкоатлетки на ЧМ-2022 в США
Кубинские легкоатлетки на ЧМ-2022 в США
Во время ЧМ в Юджине расположение сборной Кубы покинули сразу несколько спортсменов и физиотерапевт. Йиселена Баллар (метание копья) исчезла ещё до старта турнира, а Яйме Перес (метание диска) – по дороге домой.
Олимпийский чемпион из Кубы потерялся в Мексике
Олимпийский чемпион из Кубы потерялся в Мексике
Незадолго до этого из сборной Кубы по борьбе пропал олимпийский чемпион Исмаэль Борреро: мужчина «потерялся» по дороге на Панамериканский чемпионат. Ранее также «потерялись» прыгун Хуан Мигель Эчеварриа и каноист Фернандо Хорхе.
Тяжелоатлет из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио
Тяжелоатлет из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио
Джулиус Сэкитолеко, тяжелоатлет из Уганды, покинул расположение сборной с запиской о том, что не хотел бы возвращаться на родину из-за трудной жизни. Спортсмена нашла японская полиция, после чего он всё же отправился домой.
Гандболистки из ДР Конго на ЮЧМ-2014 в Хорватии
Гандболистки из ДР Конго на ЮЧМ-2014 в Хорватии
Одним утром трое гандболисток 18-19 лет из сборной ДР Конго просто-напросто исчезли из расположения команды в отеле «Пицок». Предполагалось, что они не хотят возвращаться домой, где шла гражданская война.
Камерунские гандболистки на ЧМ-2021 в Испании
Камерунские гандболистки на ЧМ-2021 в Испании
Четверо гандболисток сборной Камеруна исчезли в неизвестном направлении во время ЧМ-2021, покинув отель команды в Валенсии. Их принялась разыскивать местная полиция.
Кубинец Освальдо Алонсо задал тренд ещё в 2007-м
Кубинец Освальдо Алонсо задал тренд ещё в 2007-м
Одним из первых сбежавших кубинских футболистов стал именно Алонсо: в 2007-м он покинул расположение сборной Кубы на Золотом кубке КОНКАКАФ. Футболист растворился в толпе во время посещения супермаркета.
Кубинские футболисты в Канаде (2012-й и 2019-й)
Кубинские футболисты в Канаде (2012-й и 2019-й)
Четверо футболистов сборной Кубы сбежали из расположения сборной, когда приехали на матч отбора к ЧМ-2014 в Канаду. Из-за этого побега команде пришлось играть матч без запасных. В 2019-м история в Канаде снова повторилась.
Мнимый побег футболистов Северной Кореи на ЧМ-2010
Мнимый побег футболистов Северной Кореи на ЧМ-2010
Во время чемпионата мира в ЮАР пресса затрубила о пропаже четверых футболистов сборной КНДР перед игрой с Бразилией. Этот случай позднее объяснили технической ошибкой: якобы этих игроков случайно убрали из заявки на игру.
«Не вернусь в страну, где такая трудная жизнь». Как спортсмены сбегали прямо из сборных
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