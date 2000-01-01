«Не вернусь в страну, где такая трудная жизнь». Как спортсмены сбегали прямо из сборных

Тяжелоатлет из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио

Джулиус Сэкитолеко, тяжелоатлет из Уганды, покинул расположение сборной с запиской о том, что не хотел бы возвращаться на родину из-за трудной жизни. Спортсмена нашла японская полиция, после чего он всё же отправился домой.