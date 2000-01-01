Звёзды российского волейбола сыграют на ЧМ-2022, несмотря на санкции. За кем следить?

Топовые игроки волейбольной России на ЧМ
В Словении и Польше стартует перенесённый из России волейбольный ЧМ! Нашей сборной там не будет, но на мундиале сыграют топовые легионеры Суперлиги настоящего и прошлого: сербы, американцы и французы. Вспомним же их.
Цветан Соколов, диагональный сборной Болгарии
Цветан известен российским болельщикам с 2019 года: поиграв в «Зените», он переехал в Москву и сделал чемпионский дубль с «Динамо», в финальной серии 2022-го став самым результативным нападающим.
Женя Гребенников, либеро сборной Франции
Уже «своим» в России считают и Женю, хотя в питерский «Зенит» он перебрался лишь в 2021-м. Гребенников родился во Франции и за неё же выступает, несмотря на русские корни. Победитель Олимпиады-2020 идёт и за мировым чемпионством.
Тине Урнаут, доигровщик сборной Словении
Питерский «Зенит» объявил об уходе словенского доигровщика в мае 2022-го — кэп сборной Словении словил на родине немало хейта из-за выступления в России.
Бартош Камиль Курек, диагональный сборной Польши
Этого поляка знают не все, хотя он даже успел поиграть за московское «Динамо» в сезоне-2012/2013. Бартош цементирует атаку Польши уже 15 лет, и каждый раз он один из претендентов на MVP турнира: без Курека команда не взяла бы золото последнего ЧМ.
Мэттью Андерсон, доигровщик сборной США
Наверное, один из любимых легионеров в России — семь лет играл за казанский «Зенит». А в 2022-м вновь, по слухам, думает о переходе в Суперлигу.
Эрвен Нгапет, доигровщик сборной Франции
Французский доигровщик оседал в России дважды: в Кемерово и в Казани. За взрывной характер и нестандартную игру там его и полюбили. Но на ЧМ будет не до экспериментов — французы лишь однажды — в 2002-м — брали бронзу мундиаля.
Марко Ивович, доигровщик сборной Сербии
Доигровщик «Динамо ЛО» — один из немногих, кто останется в России на новый сезон. Со сборной брал Евро-2019, но явно хочет большего.
Майка Кристенсон, связующий сборной США
Американский волейболист перешёл в «Зенит» в 2021-м на два года — мы ждём его в Казани и в следующем сезоне.
Никола Йовович, связующий сборной Сербии
Почти год назад связующий сборной Сербии стал звездой креатива в России — в прошедшем сезоне пасовал в «Динамо-ЛО» и не планирует останавливаться. На ЧМ сербы — одни из фаворитов в борьбе за медали.
Бенжамен Тоньютти, связующий сборной Франции
Связующий год раздавал мячи в российском чемпионате: организовывал атаку в казанском «Зените» в 2014-м. После бронзы в Лиге наций и золота ОИ эти ребята готовы на новый подвиг.
Неманья Петрич, доигровщик сборной Сербии
Доигровщик белгородского «Белогорья» покинул клуб и Россию в этом сезоне, в том числе и из-за малой игровой практики. Но капитан сборной доказывает, что не зря в составе: в товарищеских встречах перед ЧМ он принёс много пользы в атаке и на блоке.
Петар Крсманович, блокирующий сборной Сербии
Блокирующий кемеровского «Кузбасса» — ещё один сборник из Сербии в России. В сезоне-2021/2022 он доказал свою важность — 65% эффективности в атаке. Но, как и многие, был вынужден покинуть клуб и страну в мае.
Звёзды российского волейбола сыграют на ЧМ-2022, несмотря на санкции. За кем следить?
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