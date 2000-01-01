«Почти девять месяцев под сердцем». Как живёт Клишина после рождения сына

Куда пропала Клишина после Игр в Токио
После досрочного завершения Олимпиады Дарья исчезла на девять месяцев. Конечно, не просто так — недавно спортсменка стала мамой и теперь радует нас не только горячими фото, но и советами по материнству.
Рождение сына — лучший подарок
Переживать из-за травмы, полученной в Японии, легкоатлетке было некогда — надо было готовиться к родам. Появление малыша Дарья ждала с большим нетерпением.
«Почти девять месяцев под сердцем. И это то самое время, когда беременность — это маленькая жизнь, которая только добавляет женственности», — писала она.
Тайная беременность и второй ребёнок
Ребёнок появился на свет в июне этого года. Клишину поздравляли с рождением первенца, но Дарья удивила всех, сообщив, что это были не первые её роды.
«В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребёнка. Всё сложилось удачно», — рассказала она, отметив, что старший сын родился в 2018 году в Нью-Йорке.
Отдаст ли Клишина сыновей в спорт?
Сейчас девушка привыкает к роли матери. Примечательно, что Дарья не настаивает на том, чтобы сыновья шли по её стопам и строили спортивную карьеру.
Международный бан ведёт к завершению карьеры
Что касается самой легкоатлетки, то она призналась, что ей трудно найти стимул снова тренироваться. Ситуацию усугубил международный бан россиян — Клишина отметила, что если он затянется, то она может завершить карьеру.
«Спорт — не конец жизни. Это часть, прекрасный отрезок, но не вся жизнь. Пытаться пролонгировать карьеру ради возможного возвращения на международную арену я не хочу», — сказала она «РИА Новости Спорт».
Клишина не будет менять гражданство
Клишина уже девять лет живёт в США, но о смене спортивного гражданства не задумывается. Во всяком случае о таких намерениях Дарья не сообщала.
Шикарная фигура даже после родов
Несмотря на длительное отсутствие на соревнованиях, Дарья не забывала про физические нагрузки. Благодаря этому россиянка выглядит после родов просто сногшибательно!
Отдых — превыше всего
А после сложной работы в зале девушка позволяет себе роскошно отдохнуть. Дарья нередко радует поклонников горячими фото с пляжа или из бассейна.
«Почти девять месяцев под сердцем». Как живёт Клишина после рождения сына
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