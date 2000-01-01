Как Россия осталась без медалей Олимпиады-2012. Допинг-проверки выявили десятки нарушений

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Как Россию оставляли без медалей Олимпиады-2012
Как Россию оставляли без медалей Олимпиады-2012
По итогам масштабной перепроверки допинг-проб Игр в Лондоне Россия потеряла немало наград.
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После перепроверки допинг-проб Лондона-2012, начавшейся ещё в 2018 году, российские спортсмены лишились 13 медалей. Всего у России было выявлено 21 нарушение.<br/>
После перепроверки допинг-проб Лондона-2012, начавшейся ещё в 2018 году, российские спортсмены лишились 13 медалей. Всего у России было выявлено 21 нарушение.
У россиян забрали 3 золотые, 11 серебряных и 1 бронзовую награду. Из них одно золото и серебро были перераспределены.
У россиян забрали 3 золотые, 11 серебряных и 1 бронзовую награду. Из них одно золото и серебро были перераспределены.
У спортсменов из Беларуси было выявлено 11 нарушений, у Украины — 7, у Казахстана — 6, у Турции — 5.
У спортсменов из Беларуси было выявлено 11 нарушений, у Украины — 7, у Казахстана — 6, у Турции — 5.
Всего после повторной проверки проб выявлено 73 нарушения антидопинговых правил спортсменами из 16 стран. Перераспределены 46 наград и изъята 31 медаль в четырёх видах спорта.<br/>
Всего после повторной проверки проб выявлено 73 нарушения антидопинговых правил спортсменами из 16 стран. Перераспределены 46 наград и изъята 31 медаль в четырёх видах спорта.
Нарушения были зафиксированы в тяжёлой атлетике (36), лёгкой атлетике (28), в борьбе (3) и в гребле на байдарках и каноэ (2). Ещё по одному нарушению в боксе, велоспорте, плавании и волейболе.<br/>
Нарушения были зафиксированы в тяжёлой атлетике (36), лёгкой атлетике (28), в борьбе (3) и в гребле на байдарках и каноэ (2). Ещё по одному нарушению в боксе, велоспорте, плавании и волейболе.
В общей сложности Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило 2727 проб. Больше других проверяли американцев (230), россиян (216), британцев (174) и спортсменов из Китая (155).<br/>
В общей сложности Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило 2727 проб. Больше других проверяли американцев (230), россиян (216), британцев (174) и спортсменов из Китая (155).
Выявление нарушений стало возможно благодаря новым технологиям ITA, которые были недоступны в 2012 году. Сообщается, что большинство раскрытых случаев связано с анаболическими стероидами.<br/>
Выявление нарушений стало возможно благодаря новым технологиям ITA, которые были недоступны в 2012 году. Сообщается, что большинство раскрытых случаев связано с анаболическими стероидами.
Директор ITA Коэн заявил, что для защиты справедливости необходимо использовать все средства: «Мошенники никогда не должны чувствовать себя в безопасности, ни сейчас, ни завтра, ни через десять лет».<br/>
Директор ITA Коэн заявил, что для защиты справедливости необходимо использовать все средства: «Мошенники никогда не должны чувствовать себя в безопасности, ни сейчас, ни завтра, ни через десять лет».
Ранее из-за допинга золотых медалей Олимпиады-2012 лишились Юлия Зарипова, выигравшая в беге на 3000 метров, и Татьяна Лысенко, выступавшая в метании молота.<br/>
Ранее из-за допинга золотых медалей Олимпиады-2012 лишились Юлия Зарипова, выигравшая в беге на 3000 метров, и Татьяна Лысенко, выступавшая в метании молота.
Золотые награды забрали у Сергея Кирдяпкина, выступавшего в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км, и у Марии Савиновой, победившей в беге на 800 метров. <br/>
Золотые награды забрали у Сергея Кирдяпкина, выступавшего в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км, и у Марии Савиновой, победившей в беге на 800 метров.
Как Россия осталась без медалей Олимпиады-2012. Допинг-проверки выявили десятки нарушений
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