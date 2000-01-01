МОК запретил звёздам российского спорта выступать на международных турнирах

Рекомендации МОК выбивают всех звёзд российского спорта
Атлеты, связанные с армией или силовыми структурами, не будут допущены к международным стартам. Это почти все наши чемпионы!
Мария Ласицкене
Олимпийская чемпионка, единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в женских прыжках в высоту. Капитан ВС РФ, представляет ЦСКА.
Сергей Шубенков
Чемпион мира, чемпион Европы. Капитан ВС РФ.
Софья Великая
Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира. Майор ВС РФ, представляет ЦСКА.
София Позднякова
Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира. Представляет ЦСКА.
Дина и Арина Аверины
Дина — серебряный призёр Олимпийских игр и 18-кратная чемпионка мира, Арина — пятикратная чемпионка мира. Сёстры представляют ЦСКА.
Никита Нагорный
Олимпийский чемпион, призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира. Младший лейтенант Росгвардии.
Ангелина Мельникова
Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, трёхкратный призёр Олимпийских игр. Представляет ЦСКА.
Александр Большунов
Трёхкратный олимпийский чемпион и неоднократный призёр ОИ, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Капитан Росгвардии.
Сергей Устюгов
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и неоднократный призёр чемпионата мира. Майор Росгвардии.
Вероника Степанова
Олимпийская чемпионка. Младший сержант Росгвардии.
Юлия Ступак
Олимпийская чемпионка, двукратный бронзовый призёр Олимпиады, трёхкратный призёр чемпионата мира. Капитан ВС РФ, представляет ЦСКА.
Семён Елистратов
Олимпийский чемпион, двукратный бронзовый призёр Олимпиады, чемпион мира. Капитан Росгвардии.
Александр Логинов
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира. Лейтенант ВС РФ, представляет ЦСКА.
Эдуард Латыпов
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира. Прапорщик ВС РФ, представляет ЦСКА.
Кристина Резцова
Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. Ефрейтор ВС РФ, представляет ЦСКА.
МОК запретил звёздам российского спорта выступать на международных турнирах
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