Юрий Гагарин и спорт
62 года назад Юрий Алексеевич Гагарин разделил историю на до и после: 12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос. С раннего детства Гагарин был увлечён спортом, хотя и не обладал выдающимися физическими параметрами.
Лыжи, хоккей и коньки зимой, а летом – гимнастика и лёгкая атлетика, в которой будущий космонавт бил местные рекорды.
При невысоком росте Гагарин был успешен в «высоких» видах
157 см не мешали будущему космонавту активно играть в баскетбол и волейбол. В баскетболе у Юрия Алексеевича даже был первый взрослый разряд.
Теннис он считал очень полезным
«Для военного лётчика теннис очень полезен, а что хорошо для лётчиков, хорошо и для всех. Это, пожалуй, единственная спортивная игра, которой можно заниматься с детства до преклонного возраста».
Гагарин пробовал всё, что помогало развивать ум и тело
Бильярд Юрий Алексеевич ценил за развитие точности, сосредоточенности и самообладания.
Из командных видов спорта фанател от хоккея
Гагарин был капитаном хоккейной команды «Наши». А вообще болел за ЦСКА.
После полёта в космос его страстью стали водные лыжи
Влюбился он в них настолько, что содействовал появлению федерации этого вида спорта и проведению первого чемпионата страны.
Нажимайте на текст выше.
Юрий Гагарин и спорт
Читайте также
5 спортивных событий среды
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Звёзды спорта в образе супергероев
МОК забанил почти всех звёзд российского спорта
Легендарная россиянка-чемпионка ушла из спорта
Скандальные признания в применении допинга
Сенсация из США: Россию хотят пустить на Олимпиаду
Как Россию оставляли без медалей Олимпиады-2012
Как Скобрев работает у Плющенко
Сколько денег у Ронни О'Салливана? Он очень богат!
Жизнь Клишиной после рождения сына
Звёзды российского волейбола сыграют на ЧМ-2022
Самые уродливые трофеи в мировом спорте
Что изменилось после скандала с Авериными на ОИ?
Кого ловили за триметазидин, как и Валиеву?
Как спортсмены сбегают из сборных во время ЧМ и ОИ