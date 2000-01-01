Юрий Гагарин и спорт

62 года назад Юрий Алексеевич Гагарин разделил историю на до и после: 12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос. С раннего детства Гагарин был увлечён спортом, хотя и не обладал выдающимися физическими параметрами.