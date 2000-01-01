Ветераны Великой Отечественной, оставившие яркий след в спорте
Настоящие герои своего времени.
Анатолий Парфёнов — борьба
Служил в стрелковой дивизии, затем был механиком-водителем на Т-34. В 1951 году занялся классической борьбой. Выиграв чемпионат СССР, Парфёнов поехал на ОИ-1956, где взял золото.
Аркадий Воробьёв — тяжёлая атлетика
Отправился на фронт в 1943 году, служил на Черноморском флоте. После Великой Отечественной войны всерьёз увлёкся тяжёлой атлетикой. Участвовал в трёх Олимпийских играх, завоевал бронзу и два золота. За свою карьеру в среднем и полутяжёлом весах он установил 21 рекорд мира и 37 рекордов СССР.
Виктор Чукарин — гимнастика
В 1941-м записался в армию как доброволец, был ранен и попал в плен. Пережил 17 концлагерей, спасся случайно, когда не удалось затопить баржу с заключёнными. Долго восстанавливался дома и уже в 1946 году участвовал в чемпионате СССР по гимнастике. На ОИ-1952 в Хельсинки восхитил всех: четыре золота и два серебра. А на ОИ-1956 повторил успех.
Нина Петрова — стрелковый спорт
Нина Павловна занималась большим количеством видов спорта, главным стала пулевая стрельба. Во время войны была снайпером, награждена орденом Славы I степени.
Николай Сологубов — хоккей
Служил на флоте, затем в разведке. 1945-й встретил на службе на Дальнем Востоке, поддерживал форму в играх за Дом офицеров Хабаровска. Позже оказался в ЦДКА, его рекомендовали Анатолию Тарасову. Был одним из самых результативных защитников, выиграл ОИ-1956 и два ЧМ (1956, 1963).
Иван Удодов — тяжёлая атлетика
В 1944 году в возрасте 17 лет попал в концлагерь, в 1945-м из Бухенвальда его спасли американские солдаты. Вернувшись домой, заново учился ходить. Для восстановления занимался в спортзале и увлёкся штангой. В 1951-м выиграл чемпионат СССР, а год спустя – взял золото ОИ в Хельсинки.
Анатолий Капчинский — конькобежный спорт
Талантливый конькобежец, в 1941-м стал абсолютным чемпионом СССР и установил новый рекорд на дистанции 1000 метров. Как инженер во время ВОВ сначала работал в тылу, позже оказался в составе диверсионной группы. В 1942 году погиб в бою: Капчинский закрыл своих, получив 18 пуль. Награждён орденом Отечественной войны I степени посмертно.
Ветераны Великой Отечественной, оставившие яркий след в спорте
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