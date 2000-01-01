Ветераны Великой Отечественной, оставившие яркий след в спорте

Виктор Чукарин — гимнастика

В 1941-м записался в армию как доброволец, был ранен и попал в плен. Пережил 17 концлагерей, спасся случайно, когда не удалось затопить баржу с заключёнными. Долго восстанавливался дома и уже в 1946 году участвовал в чемпионате СССР по гимнастике. На ОИ-1952 в Хельсинки восхитил всех: четыре золота и два серебра. А на ОИ-1956 повторил успех.