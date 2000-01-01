Российские спортсменки объявили беби-бум. Кто из чемпионок ушёл в декрет

Кто из чемпионок ушёл в декрет
Сразу несколько ведущих российских спортсменок в разных видах спорта приостановили карьеру и ушли в декрет.
Анжелика Сидорова
Серебряный призёр ОИ в Токио, чемпионка мира и Европы в прыжках с шестом впервые станет мамой: «У меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше внутри и вокруг меня».
Антонина Скоробогатченко
24-летняя гандболистка ЦСКА внезапно пропустила ключевые матчи сезона. Но всё объяснила: «Мне предстоит очень радостное событие — рождение ребенка. Постараюсь как можно быстрее вернуться в строй».
Татьяна Сорина
Олимпийская чемпионка в лыжах во второй раз станет мамой, после чего продолжит карьеру: «Дети будут с нами. Мы сейчас пытаемся найти няню, а лучше двух, чтобы нам с Егором было комфортно работать».
Анастасия Войнова
Одна из самых титулованных велогонщиц России объявила о беременности: «Теперь буду доставать всех вас, мои дорогие, своими фотками и видео о моих активностях, которые мне доступны в ближайшее время».
Елена Веснина
Олимпийская чемпионка по теннису и бывшая первая ракетка мира в парном разряде ждёт второго ребёнка: «Счастье, которое греет изнутри. Скоро стану мамой двоих».
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Серебряный призёр ОИ-2016, чемпионка мира по спортивной гимнастике с мужем Никитой Нагорным ждут первенца. «Первые три дня после того, как Даша сказала, носил её на руках», — признался Никита.
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