Российские спортсменки объявили беби-бум. Кто из чемпионок ушёл в декрет

Татьяна Сорина

Олимпийская чемпионка в лыжах во второй раз станет мамой, после чего продолжит карьеру: «Дети будут с нами. Мы сейчас пытаемся найти няню, а лучше двух, чтобы нам с Егором было комфортно работать».