Дарта Вейдера выгнали со стадиона
Тёмный лорд ситхов пришёл на крикет, но джедаи стюарды нанесли ответный удар и выпроводили незваного гостя из Татуина. Видео – далее ►►
Дарта Вейдера выгнали со стадиона
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