Главные звёзды ЧМ-2023 по водным видам спорта
Румынский вундеркинд, американка, которой скучно без Ефимовой, и француз, замахнувшийся на рекорды Фелпса.
Американка Кэти Ледеки к 26 годам выиграла всё – семь титулов на Олимпиаде, 19 – на чемпионатах мира. В Фукуоке наверняка попробует побить мировой рекорд на 800 м вольным стилем.
Француз Леон Маршан на ЧМ-2022 едва не побил «костюмный» рекорд Майкла Фелпса в комплексном плавании на 400 м. В Японии готов блистать в комплексе и баттерфляе.
Румын Давид Попович в 17 лет побил рекорд на стометровке кролем. В нынешнем году стал старше и сильнее. Интересно, где границы возможностей у этого феноменального парня?
Американка Лилли Кинг часто отмечалась не победами, а остротами в адрес Юлии Ефимовой. Но россиян на ЧМ-2023 нет, а потому великолепная брассистка Кинг может сосредоточиться на спорте.
Канадка Саммер Макинтош стала звездой в 15 лет, когда феерила на ЧМ-2022. Готова бить рекорды кролем, баттерфляем и в комплексе. Сейчас ей 16 — в этом возрасте даже Фелпс не был таким крутым.
Героиня Токио, трёхкратная олимпийская чемпионка из Австралии Кейли Маккеоун – сильнейшая в мире в плавании на спине и очень сильна в комплексном плавании. Будет рубиться с Макинтош.
Четырёхкратный олимпийский чемпион американец Райан Мёрфи – давний соперник Евгения Рылова. Без российского соперника Мёрфи – главный фаворит в плавании на спине.
Главные звёзды чемпионата мира по водным видам спорта — 2023. За кем нужно следить?
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