Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Крупнейшая победа российских пляжников в истории
Крупнейшая победа российских пляжников в истории
Наши парни обновили рекорд, державшийся с 2009 года!
AMP-версия
Полный разгром
Полный разгром
На II Играх стран СНГ сборная России по пляжному футболу одержала рекордно крупную победу. Наша команда обыграла Узбекистан со счётом 15:0!
Новый рекорд
Новый рекорд
Россияне обновили рекорд результативности, державшийся 14 лет! Тогда в отборе к ЧМ-2009 сборная России разгромила команду Андорры со счётом 13:1.
Особые числа
Особые числа
Забавно, что матч с Андоррой проходил 08.06, а игра с Узбекистаном — 06.08. Магия чисел!
Красивые цифры
Красивые цифры
«15:0 — это рекорд, однако каких-то эмоций по этому поводу нет. Сейчас всё это не более чем цифры. Но красивые цифры», — сказал главный тренер сборной России Михаил Лихачёв.
Мы в плей-офф!
Мы в плей-офф!
Россия заняла первое место в группе B на II Играх стран СНГ с шестью очками. Наши парни вышли в полуфинал турнира!
«Это красивые цифры». Российские пляжники одержали крупнейшую победу в истории!
Читайте также
Главные звёзды водного ЧМ-2023
Главные звёзды водного ЧМ-2023
Кто в финале мужской Лиги наций?
Кто в финале мужской Лиги наций?
Громкие заявления Баха об отстранении России
Громкие заявления Баха об отстранении России
Дарта Вейдера выгнали со стадиона
Дарта Вейдера выгнали со стадиона
Как отдыхают российские волейболисты
Как отдыхают российские волейболисты
Главные образы Магнуса Карлсена
Главные образы Магнуса Карлсена
Кто из чемпионок ушёл в декрет
Кто из чемпионок ушёл в декрет
Спортсмены-ветераны Великой Отечественной войны
Спортсмены-ветераны Великой Отечественной войны
Капитан «Зенита» завершил карьеру игрока
Капитан «Зенита» завершил карьеру игрока
В российском волейболе появится звёздный легионер
В российском волейболе появится звёздный легионер
Юрий Гагарин и спорт
Юрий Гагарин и спорт
5 спортивных событий среды
5 спортивных событий среды
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Звёзды спорта в образе супергероев
Звёзды спорта в образе супергероев
МОК забанил почти всех звёзд российского спорта
МОК забанил почти всех звёзд российского спорта
Легендарная россиянка-чемпионка ушла из спорта
Легендарная россиянка-чемпионка ушла из спорта
© championat.com 2000–2023