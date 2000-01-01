Крупнейшая победа российских пляжников в истории
Наши парни обновили рекорд, державшийся с 2009 года!
Полный разгром
На II Играх стран СНГ сборная России по пляжному футболу одержала рекордно крупную победу. Наша команда обыграла Узбекистан со счётом 15:0!
Новый рекорд
Россияне обновили рекорд результативности, державшийся 14 лет! Тогда в отборе к ЧМ-2009 сборная России разгромила команду Андорры со счётом 13:1.
Особые числа
Забавно, что матч с Андоррой проходил 08.06, а игра с Узбекистаном — 06.08. Магия чисел!
Красивые цифры
«15:0 — это рекорд, однако каких-то эмоций по этому поводу нет. Сейчас всё это не более чем цифры. Но красивые цифры», — сказал главный тренер сборной России Михаил Лихачёв.
Мы в плей-офф!
Россия заняла первое место в группе B на II Играх стран СНГ с шестью очками. Наши парни вышли в полуфинал турнира!
«Это красивые цифры». Российские пляжники одержали крупнейшую победу в истории!
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