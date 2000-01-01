Олимпийская чемпионка победила рак!
Владлена Бобровникова боролась с лимфомой Ходжкина три месяца. И выздоровела!
Героиня!
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова победила рак! Вот какой путь борьбы с болезнью она прошла.
Тяжёлая болезнь
В апреле у Владлены воспалился лимфоузел, его удалили, а её отправили на гистологию. Анализы показали, что у гандболистки лимфома Ходжкина, смертельно опасная форма рака, поражающая лимфоузлы.
Позитивный настрой
«Я считаю, что это просто болезнь, которую надо пролечить. В середине июля я стряхну эту болячку с себя и пойду дальше!» — писала Бобровникова.
Смена образа
Владлена прошла шесть курсов химиотерапии. Особых побочных эффектов у неё не было, кроме одной — начали выпадать волосы. В конце мая девушка побрилась налысо и купила парик.
Уход из спорта
Из-за болезни 35-летней Бобровниковой пришлось завершить спортивную карьеру. «Ростов-Дон» устроил прощальный вечер своей спортсменке, а также флешмоб в её поддержку.
В июле после четырёх курсов химиотерапии врачи сказали Владлене, что у неё началась частичная ремиссия. А после окончания курса — что она полностью здорова. За три месяца чемпионка победила рак!
Выздоровление!
«Опухолей нет! Я счастлива до небес!» — написала Бобровникова. Разумеется, получив положительный результат, спортсменка не смогла сдержать слёз.
«Я счастлива до небес». Олимпийская чемпионка Бобровникова победила рак!
Читайте также
Красивые медали ЧМ по художественной гимнастике
Какие фигуристки занимались гимнастикой?
Крупнейшая победа российских пляжников в истории
Главные звёзды водного ЧМ-2023
Кто в финале мужской Лиги наций?
Громкие заявления Баха об отстранении России
Дарта Вейдера выгнали со стадиона
Как отдыхают российские волейболисты
Главные образы Магнуса Карлсена
Кто из чемпионок ушёл в декрет
Спортсмены-ветераны Великой Отечественной войны
Капитан «Зенита» завершил карьеру игрока
В российском волейболе появится звёздный легионер
Юрий Гагарин и спорт
5 спортивных событий среды
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте