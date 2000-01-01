Россия — лучшая на II Играх стран СНГ
Главные итоги турнира для российской команды.
Крупнейший турнир
В Беларуси завершились II Игры стран СНГ. Это один из наиболее крупных международных турниров за последнее время, в которых участвовала Россия. Как же на соревнованиях выступила наша команда?
Медальный зачёт
Россия — лидер медального зачёта. Наша сборная завоевала 288 медалей: 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых. Второй стала Беларусь с 236 наградами (48-78-110), третьим — Узбекистан — 105 (28-25-52).
Тяжёлая атлетика
Тяжелоатлетка Регина Шайдуллина из России — первая чемпионка Игр. Она взяла золото в категории 45 кг. Но самая яркая победа была у призёра Олимпиады Татьяны Кашириной в категории до 87 кг.
Художественная гимнастика
Наши девочки разрывали и в художественной гимнастике. Лала Крамаренко взяла четыре золота и два серебра, Анна Попова — золото, серебро и бронзу, а Арина Аверина — два золота.
Игровые виды спорта
В волейболе Россия взяла золото среди молодёжи, серебро — среди юниорок. В гандболе наши парни стали вторыми, а девушки — первыми. В мини-футболе юноши также завоевали золото.
Пляжный футбол
Главные, от кого ждали золото, были российские пляжники. Однако команда проиграла в полуфинале Ирану — 4:4 (3:4 по пен.). Но россияне обыграли Оман (7:3) и взяли бронзу.
Прочие виды спорта
Также наша сборная взяла медали в соревнованиях по дзюдо, современному пятиборью, плаванию, стрельбе из лука и пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, боксу, пляжному волейболу и в других видах.
Россия победила на II Играх стран СНГ. У наших 288 медалей!
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