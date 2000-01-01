Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике. Грустный список

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Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Дело не только в травмах.
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19 августа в Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике. Главный турнир сезона пройдёт без участия россиян и ряда топовых спортсменов из других стран. Кто из звёзд пропустит ЧМ?
19 августа в Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике. Главный турнир сезона пройдёт без участия россиян и ряда топовых спортсменов из других стран. Кто из звёзд пропустит ЧМ?
Сидни Маклафлин-Леврон
Сидни Маклафлин-Леврон
Олимпийская чемпионка на дистанции 400 м с/б не выступит на ЧМ-2023. У американки проблемы с коленом. Вместе с врачами она решила поберечь себя, чтобы в следующем году выступить на Олимпиаде.
Джейкоб Киплимо
Джейкоб Киплимо
Бронзовый призер Токио-2020 на 10 000 м снялся с предстоящего ЧМ-2023 из-за травмы правого подколенного сухожилия. В Будапеште Киплимо хотел бежать 10 000 м и 5000 м.
Нафиссату Тьям
Нафиссату Тьям
Двукратная олимпийская чемпионка не поедет в Венгрию. В начале августа у Тьям обострился тендинит (воспалительно-дегенеративный процесс) ахилла. Справиться с проблемой Нафиссату не смогла.
Джейк Уайтман
Джейк Уайтман
Сенсационный чемпион мира — 2022 в беге на 1500 м тоже мимо турнира в Будапеште. Британец получил травму стопы ещё в феврале, но так и не смог восстановиться к ЧМ.
Фиордолиса Кофил
Фиордолиса Кофил
Зрители не увидят в Будапеште и победительницу прошлого ЧМ в эстафете 4x400 м. Точные причины не известны, но предполагается, что причина в повышенном тестостероне.
Иссам Асинга
Иссам Асинга
Обладатель юниорского мирового рекорда на стометровке не поедет на ЧМ-2023. 12 августа суринамца отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении  GW1516. Это препарат, повышающий выносливость, но вызывающий рак.
Тоби Амусан
Тоби Амусан
Чемпионка мира — 2022 в беге на 100 м с/б тоже рискует пропустить ЧМ из-за допинга. Нигерийка трижды не предоставила данные о своём местоположении. Решение должны принять до старта турнира.
Элиуд Кипчоге
Элиуд Кипчоге
Двукратный олимпийский чемпион не выступит на ЧМ-2023. Кениец решил в этом году отдать предпочтение Берлинскому марафону.
Российские звёзды
Российские звёзды
Из-за отстранения увидеть в Будапеште зрители не смогут и наших лучших спортсменов: Марию Ласицкене, Данила Лысенко, Сергея Шубенкова и других.
Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике. Грустный список
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