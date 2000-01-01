Непомнящий вылетел с Кубка мира. Впервые в истории в 1/4 финала турнира не будет россиян!

Недолгая игра

Даниил Дубов дошёл до третьего раунда. Андрей Есипенко и Пётр Свидлер продержались до 1/16 финала. В 1/8 финала выступление закончил и Ян Непомнящий. Впервые в 1/4 финала Кубка мира не будет россиян!