В 1/4 Кубка мира без россиян — впервые в истории!
В турнире участвовали девять гроссмейстеров из России.
Грустная история
Лучший шахматист России Ян Непомнящий завершил выступление на Кубке мира. Впервые в истории четвертьфинал турнира пройдёт без участия российских гроссмейстеров!
Быстрый вылет
В мужской сетке Кубка мира участвовали всего девять россиян. Пять шахматистов вылетели уже во втором раунде: Арсений Нестеров, Давид Паравян, Михаил Антипов, Сергей Азаров и Александр Грищук.
Недолгая игра
Даниил Дубов дошёл до третьего раунда. Андрей Есипенко и Пётр Свидлер продержались до 1/16 финала. В 1/8 финала выступление закончил и Ян Непомнящий. Впервые в 1/4 финала Кубка мира не будет россиян!
Злополучный тай-брейк
Непомнящий проиграл 23-му номеру рейтинга индусу Видиту Гуджрати. Матч завершился на тай-брейке со счётом 3:1 в пользу индуса. Общий счёт встречи — 4:2.
Непомнящий вылетел с Кубка мира. Впервые в истории в 1/4 финала турнира не будет россиян!
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