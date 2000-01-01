Капилимпиада: соревнования капибар в Японии
В Японии восьмой раз в истории прошла Капилимпиада. На ней капибары из пяти зоопарков страны соревнуются в скоростном поедании арбуза. Выиграла водосвинка Люффа!
Правила
До пандемии соревнования проходили офлайн и с болельщиками. Сейчас сотрудники зоопарков просто записывают видео, как капибары едят арбуз, и засекают время. Самая быстрая водосвинка становится чемпионом!
Рекордсменка!
Люффа из Сайтамы съела полкило арбуза за 89 секунд и стала двукратной победительницей Капилимпиады! Она улучшила свой прошлогодний рекорд на 33 секунды.
Чемпионки Сайтамы
Капибары зоопарка Сайтамы выигрывали турнир четырежды. Дважды это сделала Люффа, а ещё дважды — её подруга Коконе.
В Японии прошла Капилимпиада! Какими были необычные соревнования среди капибар
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