Главные звёзды ЧМ-2023 по лёгкой атлетике. За кем стоит следить?

Главные звёзды ЧМ-2023

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартует в Будапеште уже 19 августа! К сожалению, россиян на турнире не будет, но и без нас будет достаточно звёзд. За кем стоит последить на ЧМ-2023?