Главные звёзды ЧМ-2023 по лёгкой атлетике. За кем стоит следить?

Главные звёзды ЧМ-2023
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартует в Будапеште уже 19 августа! К сожалению, россиян на турнире не будет, но и без нас будет достаточно звёзд. За кем стоит последить на ЧМ-2023?
Арман Дюплантис, прыжки с шестом
Швед уверен, что возьмёт золото в Будапеште. В этом сезоне Мондо был реально крут, он неудачно выступил лишь на одном турнире из-за судорог ног.
Якоб Ингебригтсен, 1500 м и 5000 м
Норвежец — действующий чемпион мира на 5000 м и вице-чемпион на 1500 м. В этом году Якоб точно попробует повторить свой прошлогодний результат.
Фемке Бол, 400 м с/б, эстафета 4x400 м
На ЧМ-2022 спортсменка завоевала два серебра, на этот раз у нидерландки амбиции явно выше. Тем более сезон она провела на самом высоком уровне.
Ярослава Могучих, прыжки в высоту
Украинская спортсменка в отсутствие Марии Ласицкене — явная фаворитка прыжкового турнира. В прошлом году у Ярославы на ЧМ не задалось, интересно, поменяется ли ситуация?
Фаит Кипьегон, 1500 м и 5000 м
В этом сезоне за два месяца двукратная олимпийская чемпионка установила сразу три мировых рекорда: 1500 м, 5000 м и 1 миля. Все дисциплины, за исключением мили, есть на ЧМ-2023.
Сифан Хассан, 1500 м, 5000 м и 10 000 м
Действующая двукратная олимпийская чемпионка решила выступить сразу в трёх дисциплинах! В двух она поспорит с Кипьегон за звание лучшей.
Карстен Вархольм, 400 м с/б
Действующий олимпийский мира поборется за очередное золото на 400 м с/б. Этот сезон норвежцу удался, так что новая победа на ЧМ не за горами.
Шерика Джексон, 100 м, 200 м, эстафета 4x100 м
В 2022-м представительница Ямайки взяла золото и два серебра. Шерика постарается всё исправить в Будапеште, но конкурентки не дадут сделать это легко.
Ша'Карри Ричардсон, 100 м, 200 м, эстафета 4x100 м
Американка — главная фаворитка в спринте. Олимпиаду она пропустила из-за марихуаны, а на ЧМ-2022 не отобралась. В экстравагантной Ричардсон сейчас явно немало спортивной злости.
Кэти Мун (Нажотт), прыжки с шестом
Американка в Будапеште будет пытаться защитить прошлогодний титул. К счастью, отличная форма позволяет сделать это.
Главные звёзды ЧМ-2023 по лёгкой атлетике. За кем стоит следить?
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