Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Самые яркие образы королевы спринта!
Самые яркие образы королевы спринта!
Чемпионкой мира — 2023 на дистанции 100 м стала Ша'Карри Ричардсон. Она радует и ужасает болельщиков своими экстравагантными образами. Собрали самые главные наряды легкоатлетки!
AMP-версия
Рекордсменка Мальвина
Рекордсменка Мальвина
С синими волосами Ричардсон начала разрывать весной 2021 года. Тогда она стала четвёртой самой быстрой американкой в истории.
Рыжая бестия
Рыжая бестия
В таком образе Ричардсон квалифицировалась на Олимпиаду-2020, выиграв национальный отбор. Правда, в Токио она не поехала из-за положительного теста на марихуану.
Кукла Барби
Кукла Барби
После дисквалификации Ричардсон вернулась и выступила в крайне экстравагантном образе. Кстати, Ша'Карри выиграла New York Grand Prix.
Взрослая школьница
Взрослая школьница
С милыми гольфами и галстучком на шее Ричардсон пыталась отобраться на домашний ЧМ-2022. Но у американки это не получилось.
Необычная Ариэль
Необычная Ариэль
В образе, напоминающем русалку, Ша'Карри выступала на этапах Бриллиантовой лиги после ЧМ-2022.
Настоящая Джессика Рэббит
Настоящая Джессика Рэббит
С рыжими волосами и откровенным вырезом Ричардсон выиграла чемпионат США в 2023 году и отобралась на ЧМ в Венгрии.
Лара Крофт
Лара Крофт
На международных турнирах Ша'Карри выступала в более спокойных образах: со строгими косами и без яркого макияжа.
Скромная чемпионка
Скромная чемпионка
На ЧМ-2023 23-летняя Ричардсон вышла без привычных длинных ресниц, но с уже привычными длинными косами и длинными ногтями.
Победа без ноготочков
Победа без ноготочков
Перед финалом Ричардсон сняла накладные ногти и, кажется, впервые пробежала без них. В итоге Ша'Карри выиграла забег на 100 м с рекордным для ЧМ временем 10,65 секунды.
Сняла ногти и стала самой быстрой на планете! Яркие образы Ша'Карри Ричардсон
Читайте также
Две фаворитки упали перед финишем на ЧМ-2023
Две фаворитки упали перед финишем на ЧМ-2023
Главные звёзды ЧМ-2023
Главные звёзды ЧМ-2023
Капилимпиада: соревнования капибар в Японии
Капилимпиада: соревнования капибар в Японии
В 1/4 Кубка мира без россиян — впервые в истории!
В 1/4 Кубка мира без россиян — впервые в истории!
Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Россия — лучшая на II Играх стран СНГ
Россия — лучшая на II Играх стран СНГ
Олимпийская чемпионка победила рак!
Олимпийская чемпионка победила рак!
Красивые медали ЧМ по художественной гимнастике
Красивые медали ЧМ по художественной гимнастике
Какие фигуристки занимались гимнастикой?
Какие фигуристки занимались гимнастикой?
Крупнейшая победа российских пляжников в истории
Крупнейшая победа российских пляжников в истории
Главные звёзды водного ЧМ-2023
Главные звёзды водного ЧМ-2023
Кто в финале мужской Лиги наций?
Кто в финале мужской Лиги наций?
Громкие заявления Баха об отстранении России
Громкие заявления Баха об отстранении России
Дарта Вейдера выгнали со стадиона
Дарта Вейдера выгнали со стадиона
Как отдыхают российские волейболисты
Как отдыхают российские волейболисты
Главные образы Магнуса Карлсена
Главные образы Магнуса Карлсена
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android