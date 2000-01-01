Самые яркие образы королевы спринта!
Чемпионкой мира — 2023 на дистанции 100 м стала Ша'Карри Ричардсон. Она радует и ужасает болельщиков своими экстравагантными образами. Собрали самые главные наряды легкоатлетки!
Рекордсменка Мальвина
С синими волосами Ричардсон начала разрывать весной 2021 года. Тогда она стала четвёртой самой быстрой американкой в истории.
Рыжая бестия
В таком образе Ричардсон квалифицировалась на Олимпиаду-2020, выиграв национальный отбор. Правда, в Токио она не поехала из-за положительного теста на марихуану.
Кукла Барби
После дисквалификации Ричардсон вернулась и выступила в крайне экстравагантном образе. Кстати, Ша'Карри выиграла New York Grand Prix.
Взрослая школьница
С милыми гольфами и галстучком на шее Ричардсон пыталась отобраться на домашний ЧМ-2022. Но у американки это не получилось.
Необычная Ариэль
В образе, напоминающем русалку, Ша'Карри выступала на этапах Бриллиантовой лиги после ЧМ-2022.
Настоящая Джессика Рэббит
С рыжими волосами и откровенным вырезом Ричардсон выиграла чемпионат США в 2023 году и отобралась на ЧМ в Венгрии.
Лара Крофт
На международных турнирах Ша'Карри выступала в более спокойных образах: со строгими косами и без яркого макияжа.
Скромная чемпионка
На ЧМ-2023 23-летняя Ричардсон вышла без привычных длинных ресниц, но с уже привычными длинными косами и длинными ногтями.
Победа без ноготочков
Перед финалом Ричардсон сняла накладные ногти и, кажется, впервые пробежала без них. В итоге Ша'Карри выиграла забег на 100 м с рекордным для ЧМ временем 10,65 секунды.
Сняла ногти и стала самой быстрой на планете! Яркие образы Ша'Карри Ричардсон
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