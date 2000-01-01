ЧМ выиграл эксцентричный легкоатлет!
Чемпионом мира — 2023 в прыжках в высоту стал Джанмарко Тамбери. Он крайне необычный и экспрессивный атлет, который известен своими выходками. Например, наполовину бритым лицом!
Особый талисман
Выбритое наполовину лицо — фишка Тамбери. Так он делает уже более 10 лет. Итальянец считает, что это приносит ему удачу. У Джанмарко даже есть мерч с изображением выбритой половины лица.
Крутые носки!
На ЧМ-2023 Джанмарко вновь выступал в таком образе. Более того, он надел носки со своим изображением, а с трибун фанаты поддерживали спортсмена в его мерче.
Неуважение к соперникам
Тамбери периодически делает и другие эксцентричные вещи. На ЧМ-2023 он просто лежал на земле во время представления соперников. Когда же объявляли его и Мутаза Баршима, он требовал жарких аплодисментов.
Яркое празднование
После победы Джанмарко устроил забег по стадиону, прыгнул на трибуны к болельщикам, а потом и вовсе с другими призёрами искупался в яме с водой для бега с препятствиями.
Необычное золото Игр
Кстати, золото ОИ-2020 Тамбери тоже получил необычно. Вместе с Баршимом он решением судей был признан победителем. Они оба взяли 2,37 м, но борьбу дальше решили не продолжать.
Выбривший половину лица прыгун стал чемпионом мира! Да кто он такой?!
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