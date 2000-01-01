Экс-россиянка завоевала два золота на ЧМ-2023!
В Валенсии с 23 августа проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. В первый день турнира экс-россиянка Дарья Варфоломеев завоевала два золота!
Смена гражданства
Дарья Варфоломеев родом из Барнаула, выступала на внутренних турнирах в России. В 2019-м она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. В 2022-м Дарья вышла на взрослый уровень.
Россыпь медалей
На ЧМ-2022 Варфоломеев выиграла пять медалей: золото, три серебра и бронзу. На ЧМ-2023 Дарья сперва стала первой в упражнениях с обручем, а потом – в упражнениях с мячом.
Победная радость
«Я горжусь тем, что всё получилось в нужный момент и что вся работа, которую мы выполняем в зале каждый день, того стоила. Я очень рада двум золотым медалям для Германии», — заявила Дарья.
Исторические титулы
В упражнениях с обручем и мячом Дарья стала второй в истории гимнасткой из Германии, побеждавшей в этих видах. До это на ЧМ-1975 с мячом выигрывала Кристиана Розенберг, а с обручем — Кармен Ришер.
Предстоящие соренования
Впереди у Варфоломеев финалы в упражнениях с лентой и булавами, а также личное и командное многоборье.
Бывшая россиянка завоевала уже два золота на ЧМ-2023. Это круто!
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