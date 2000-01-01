Кто выиграет Кубок мира по регби? Четыре главных фаворита турнира

Теневые фавориты

Потенциально за победу в Кубке мира могут побороться Аргентина и Фиджи, поймавшие кураж. Есть шансы и у Англии с Австралией. Но эти две команды, по предварительным оценкам, находятся не в оптимальном состоянии.