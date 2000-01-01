Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Кто выиграет Кубок мира — 2023 по регби?
Кто выиграет Кубок мира — 2023 по регби?
8 сентября во Франции стартует главное событие четырёхлетия — Кубок мира по регби. Кто же главный фаворит на победу в юбилейном, 10-м турнире в истории?
AMP-версия
Ирландия
Ирландия
Лидеры мирового рейтинга ещё ни разу не завоёвывали Кубок мира. У команды явно большое желание закрыть этот гештальт. Согласно исследованию аналитиков Opta, в 21,7% симуляций турнира трофей забирают именно «клеверные».
ЮАР
ЮАР
Действующие обладатели Кубка мира подходят к турниру во Франции в оптимальной форме. «Спрингбокс» горят желанием защитить титул и взять рекордный четвёртый трофей.
Франция
Франция
В пользу Les Bleus говорят два факта. Франция — хозяйка турнира, а значит, команду будет заряжать местная публика. А ещё в составе команды играет лучший молодой регбист Антуан Дюпон. Правда, травмы нескольких лидеров снижают шансы сборной на титул.
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Вице-лидеры мирового рейтинга, как и ЮАР, нацелены на рекордный четвёртый титул. Но ситуация в команде непростая. А ещё новозеландцы провалились в тест-матче с южноафриканцами, потерпев самое крупное поражение в истории (7:35).
Теневые фавориты
Теневые фавориты
Потенциально за победу в Кубке мира могут побороться Аргентина и Фиджи, поймавшие кураж. Есть шансы и у Англии с Австралией. Но эти две команды, по предварительным оценкам, находятся не в оптимальном состоянии.
Кто выиграет Кубок мира по регби? Четыре главных фаворита турнира
Читайте также
Кто займёт место Авериных в сборной России?
Кто займёт место Авериных в сборной России?
Путь Усэйна Болта в футболе
Путь Усэйна Болта в футболе
Экс-россиянка завоевала два золота на ЧМ-2023!
Экс-россиянка завоевала два золота на ЧМ-2023!
Самая сексуальная спортсменка кинула вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка кинула вызов Холанду
ЧМ выиграл эксцентричный легкоатлет!
ЧМ выиграл эксцентричный легкоатлет!
Самые яркие образы королевы спринта!
Самые яркие образы королевы спринта!
Две фаворитки упали перед финишем на ЧМ-2023
Две фаворитки упали перед финишем на ЧМ-2023
Главные звёзды ЧМ-2023
Главные звёзды ЧМ-2023
Капилимпиада: соревнования капибар в Японии
Капилимпиада: соревнования капибар в Японии
В 1/4 Кубка мира без россиян — впервые в истории!
В 1/4 Кубка мира без россиян — впервые в истории!
Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Кто из звёзд пропустит ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Россия — лучшая на II Играх стран СНГ
Россия — лучшая на II Играх стран СНГ
Олимпийская чемпионка победила рак!
Олимпийская чемпионка победила рак!
Красивые медали ЧМ по художественной гимнастике
Красивые медали ЧМ по художественной гимнастике
Какие фигуристки занимались гимнастикой?
Какие фигуристки занимались гимнастикой?
Крупнейшая победа российских пляжников в истории
Крупнейшая победа российских пляжников в истории
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android