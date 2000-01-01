Кто выиграет Кубок мира — 2023 по регби?
8 сентября во Франции стартует главное событие четырёхлетия — Кубок мира по регби. Кто же главный фаворит на победу в юбилейном, 10-м турнире в истории?
Ирландия
Лидеры мирового рейтинга ещё ни разу не завоёвывали Кубок мира. У команды явно большое желание закрыть этот гештальт. Согласно исследованию аналитиков Opta, в 21,7% симуляций турнира трофей забирают именно «клеверные».
ЮАР
Действующие обладатели Кубка мира подходят к турниру во Франции в оптимальной форме. «Спрингбокс» горят желанием защитить титул и взять рекордный четвёртый трофей.
Франция
В пользу Les Bleus говорят два факта. Франция — хозяйка турнира, а значит, команду будет заряжать местная публика. А ещё в составе команды играет лучший молодой регбист Антуан Дюпон. Правда, травмы нескольких лидеров снижают шансы сборной на титул.
Новая Зеландия
Вице-лидеры мирового рейтинга, как и ЮАР, нацелены на рекордный четвёртый титул. Но ситуация в команде непростая. А ещё новозеландцы провалились в тест-матче с южноафриканцами, потерпев самое крупное поражение в истории (7:35).
Теневые фавориты
Потенциально за победу в Кубке мира могут побороться Аргентина и Фиджи, поймавшие кураж. Есть шансы и у Англии с Австралией. Но эти две команды, по предварительным оценкам, находятся не в оптимальном состоянии.
Кто выиграет Кубок мира по регби? Четыре главных фаворита турнира
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