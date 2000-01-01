Франция сенсационно обыграла Новую Зеландию на старте Кубка мира. Каким был матч открытия?

Арди Савеа

«Это была настоящая битва – вся игра, как на качелях. Думаю, что в последние 20 минут нас подвела наша дисциплина. Мы были невнимательны на своей половине поля, за что Франция нас и наказала», — заявил форвард Новой Зеландии.