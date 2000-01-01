Как Франция обыграла Новую Зеландию на Кубке мира?
8 сентября стартовал Кубок мира по регби. В матче открытия играли Новая Зеландия и Франция. Команды устроили крутое шоу и обновили пару рекордов!
Историческое поражение
В матче открытия Франция обыграла Новую Зеландию со счётом 27:13. Это поражение (-14) стало самым крупным в истории All Black. Проиграв Франции, Новая Зеландия прервала победную серию на групповом этапе Кубка мира из 31 матча!
Сила французов
Les Bleus уже третий раз в истории Кубка мира обыграли All Black (один в группе, два – в плей-офф). Больше французов новозеландцев никто не обыгрывал.
Побит рекорд россиянина
Во время матча All Black занесли самую быструю попытку на Кубке мира. Марк Телеа открыл счёт спустя 1 минуту 32 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Кириллу Голосницкому. В 2019-м он занёс попытку спустя 4 минуты 45 секунд.
Звёздные фанаты
За триумфом Les Bleus с трибун наблюдали игроки футбольной сборной: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Дайо Юпамекано.
Арди Савеа
«Это была настоящая битва – вся игра, как на качелях. Думаю, что в последние 20 минут нас подвела наша дисциплина. Мы были невнимательны на своей половине поля, за что Франция нас и наказала», — заявил форвард Новой Зеландии.
Фабьен Гальтье
«All Black проиграли нам сегодня. Это не достижение, но мы поставили себе эту галочку. Это было очень важно для нас. Мы хотели одержать эту престижную победу», — сказал главный тренер Франции.
Предстоящие игры
В следующем матче Франция сыграет с Уругваем (14 сентября), а Новая Зеландия – с Намибией (15 сентября).
Франция сенсационно обыграла Новую Зеландию на старте Кубка мира. Каким был матч открытия?
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