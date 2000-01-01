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Кто из россиян выступит на ЧМ-2023 по борьбе?
Кто из россиян выступит на ЧМ-2023 по борьбе?
Российские борцы выступят на ЧМ-2023 по борьбе. С 21 сентября в Белграде стартуют соревнования по греко-римской борьбе. Кого из наших топов допустили на турнир?
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Артур Саргсян
Артур Саргсян
25-летний борец — бронзовый призёр чемпионата мира и чемпионата мира U23, многократный чемпион России. Артур выступит в весовой категории до 97 кг.
Виталий Кабалоев
Виталий Кабалоев
26-летний Кабалоев — чемпион Европы и серебряный призёр турнира, многократный чемпион России. Виталий выступит в категории до 55 кг.
Милад Алирзаев
Милад Алирзаев
25-летний спортсмен — обладатель Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратный чемпион России. Милад выступит в категории до 87 кг.
Виталий Щур
Виталий Щур
35-летний Щур — серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр Кубка мира, чемпион России. Виталий выступит в категории до 130 кг.
Анвар Аллахьяров
Анвар Аллахьяров
22-летний Аллахьяров — чемпион мира и Европы U23, чемпион России, победитель Игр СНГ. Анвар выступит в категории до 60 кг.
Астемир Бижоев
Астемир Бижоев
20-летний борец — чемпион мира среди юниоров и чемпион России. Астемир выступит в категории 63 кг.
Другие участники
Другие участники
Также на турнире выступят 22-летний Ауэс Гонибов (до 82 кг), 28-летний Аслан Висаитов (до 67 кг), 26-летний Нарек Оганян (до 72 кг), 27-летний Адлет Тюлюбаев (до 77 кг).
Лучших борцов России допустили до чемпионата мира! Кто выступит в греко-римской борьбе?
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