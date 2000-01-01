Украинка Магучих попала в топ-11 лучших легкоатлеток года. Кто ещё в списке?

Фаит Кипьегон, Кения

В этом сезоне Фаит стала чемпионкой мира на дистанциях 1500 и 5000 м, а также установила три мировых рекорда: на 1500 м, миле и 5000 м. Последний впоследствии был побит Гудаф Цегай.