Украинка Магучих попала в топ-11 лучших легкоатлеток года. Кто ещё в списке?

Номинантки на звание лучшей легкоатлетки года
World Athletics объявила номинантов на звание лучшей легкоатлетки года. В список вошли 12 спортсменок, а результаты будут подведены 11 декабря. Кто же претендует на премию?
Фаит Кипьегон, Кения
В этом сезоне Фаит стала чемпионкой мира на дистанциях 1500 и 5000 м, а также установила три мировых рекорда: на 1500 м, миле и 5000 м. Последний впоследствии был побит Гудаф Цегай.
Гудаф Цегай, Эфиопия
Гудаф стала чемпионкой мира на дистанции 10 000 м, а также побила мировой рекорд Фаит Кипьегон на 5000 м.
Ярослава Магучих, Украина
В этом сезоне Ярослава неоднократно побеждала на этапах Бриллиантовой лиги, а также наконец-то стала чемпионкой мира.
Тигист Ассефа, Эфиопия
Тигист выиграла Берлинский марафон, побив мировой рекорд практически на 18 минут.
Фемке Бол, Нидерланды
На ЧМ-2023 Фемке завоевала два золота (400 м с/б и эстафета 4х400 м), а по ходу сезона обновила мировой рекорд в беге на 400 м в помещении.
Шерика Джексон, Ямайка
Шерика по ходу сезона неоднократно выигрывала на этапах Бриллиантовой лиги. На ЧМ-2023 она завоевала золото (200 м) и серебро (100 м).
Ша'Карри Ричардсон, США
Ша'Карри побеждала на этапах Бриллиантовой лиги, а также завоевала две медали на ЧМ-2023: золото (100 м) и бронзу (200 м).
Мария Перес, Испания
Мария стала чемпионкой мира по спортивной ходьбе на дистанции 20 и 35 км, а также установила мировой рекорд на 35 км.
Другие номинантки
Также на премию претендуют Харука Китагути (Япония, метание копья), Юлимар Рохас (Венгрия, тройной прыжок) и Уинфред Яви (Великобритания, бег с препятствиями 3000 м). Они все выиграли на ЧМ-2023 и этапах Бриллиантовой лиги.
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