Дюплантис претендует на премию лучшему легкоатлету года. Кто его главные соперники?

Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
World Athletics назвала 11 номинантов на премию лучшему легкоатлету года. Кто претендует на престижную награду?
Карстен Вархольм, Норвегия
На ЧМ-2023 Карстен завоевал золото в беге на 400 м с/б, а на ЧЕ-2023 в помещении — золото в беге на 400 м.
Арман Дюплантис, Швеция
В прошлом сезоне Мондо стал чемпионом мира по прыжкам с шестом, выиграл этапы Бриллиантовой лиги и обновил мировой рекорд.
Ноа Лайлз, США
Ноа в прошлом сезоне стал чемпионом мира на дистанции 100 и 200 м, обладатель лучшего результата мира в сезоне.
Якоб Ингебригтсен, Норвегия
Якоб завоевал на ЧМ-2023 золото на дистанции 5000 м и серебро на 1500 м. Норвежец за сезон обновил европейские рекорды на 1500 м, милю, 5000 м и мировой рекорд на 2000 м.
Келвин Киптум, Кения
За сезон Келвин выиграл Лондонский и Чикагский марафон, а также обновил мировой рекорд в марафоне.
Райан Краузер, США
Райан стал чемпионом мира в толкании ядра, а также обновил мировой рекорд в этой дисциплине.
Суфьян Эль-Баккали, Марокко
Суфьян выиграл чемпионат мира в беге с препятствиями на 3000 м и неоднократно побеждал на этапах Бриллиантовой лиги.
Альваро Мартин, Испания
Альваро выиграл золото на ЧМ-2023 в спортивной ходьбе на 20 и 35 км, а также показал лучший результат сезона в мире на 20 км.
Другие номинанты
На премию также претендуют Нирай Чопра (Индия, метание копья), Пирс Лепаж (Канада, десятиборье), Митиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину). Они все стали чемпионами мира.
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