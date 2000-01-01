Дюплантис претендует на премию лучшему легкоатлету года. Кто его главные соперники?

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Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
World Athletics назвала 11 номинантов на премию лучшему легкоатлету года. Кто претендует на престижную награду?
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Карстен Вархольм, Норвегия
Карстен Вархольм, Норвегия
На ЧМ-2023 Карстен завоевал золото в беге на 400 м с/б, а на ЧЕ-2023 в помещении — золото в беге на 400 м.
Арман Дюплантис, Швеция
Арман Дюплантис, Швеция
В прошлом сезоне Мондо стал чемпионом мира по прыжкам с шестом, выиграл этапы Бриллиантовой лиги и обновил мировой рекорд.
Ноа Лайлз, США
Ноа Лайлз, США
Ноа в прошлом сезоне стал чемпионом мира на дистанции 100 и 200 м, обладатель лучшего результата мира в сезоне.
Якоб Ингебригтсен, Норвегия
Якоб Ингебригтсен, Норвегия
Якоб завоевал на ЧМ-2023 золото на дистанции 5000 м и серебро на 1500 м. Норвежец за сезон обновил европейские рекорды на 1500 м, милю, 5000 м и мировой рекорд на 2000 м.
Келвин Киптум, Кения
Келвин Киптум, Кения
За сезон Келвин выиграл Лондонский и Чикагский марафон, а также обновил мировой рекорд в марафоне.
Райан Краузер, США
Райан Краузер, США
Райан стал чемпионом мира в толкании ядра, а также обновил мировой рекорд в этой дисциплине.
Суфьян Эль-Баккали, Марокко
Суфьян Эль-Баккали, Марокко
Суфьян выиграл чемпионат мира в беге с препятствиями на 3000 м и неоднократно побеждал на этапах Бриллиантовой лиги.
Альваро Мартин, Испания
Альваро Мартин, Испания
Альваро выиграл золото на ЧМ-2023 в спортивной ходьбе на 20 и 35 км, а также показал лучший результат сезона в мире на 20 км.
Другие номинанты
Другие номинанты
На премию также претендуют Нирай Чопра (Индия, метание копья), Пирс Лепаж (Канада, десятиборье), Митиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину). Они все стали чемпионами мира.
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