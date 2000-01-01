Дюплантис претендует на премию лучшему легкоатлету года. Кто его главные соперники?

Якоб Ингебригтсен, Норвегия

Якоб завоевал на ЧМ-2023 золото на дистанции 5000 м и серебро на 1500 м. Норвежец за сезон обновил европейские рекорды на 1500 м, милю, 5000 м и мировой рекорд на 2000 м.