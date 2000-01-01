Стали известны имена лучших легкоатлетов года в Европе. Кто они?

Достижения

В сезоне Бол завоевала два золота на ЧМ (400 м с/б и эстафета 4х400 м) и два золота на ЧЕ в помещении в этих же дисциплинах. Также она установила мировой рекорд на 400 м и 500 м в помещении и рекорд Европы на 400 м с/б.