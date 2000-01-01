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Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?
Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?
В Вильнюсе прошла церемония награждения лучших легкоатлетов года в Европе. Кто же стал победителем престижной премии от European Athletics среди мужчин и среди женщин?
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Якоб Ингебригтсен
Якоб Ингебригтсен
Среди мужчин номинантами также были швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом) и грек Митиадис Тентоглу (прыжки в длину).
Достижения
Достижения
В этом году на ЧМ Якоб взял золото и серебро (5000 м и 1500 м), завоевал два золота на ЧЕ в помещении (3000 м и 1500 м). Ингебригтсен обновил мировые рекорды на 2000 м и 2 милях и рекорды Европы на дистанциях 1500 м, 1 миля и 3000 м.
Фемке Бол
Фемке Бол
Среди женщин на награду претендовали испанка Мария Перес (спортивная ходьба) и украинка Ярослава Магучих (прыжки в высоту).
Достижения
Достижения
В сезоне Бол завоевала два золота на ЧМ (400 м с/б и эстафета 4х400 м) и два золота на ЧЕ в помещении в этих же дисциплинах. Также она установила мировой рекорд на 400 м и 500 м в помещении и рекорд Европы на 400 м с/б.
Стали известны имена лучших легкоатлетов года в Европе. Кто они?
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