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В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
Кубок мира во Франции — последний по старому регламенту. В Австралии в 2027 году главный регбийный турнир пройдёт уже в новом формате. Что изменится?
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Участники
Участники
В 2027 году будет сокращена продолжительность турнира: с семи до шести недель. Также число участников будет увеличено с 20 до 24. Вместо привычных четырёх групп по четыре сборных будет шесть групп по четыре команды.
Новая стадия
Новая стадия
В плей-офф турнира попадают по две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В итоге на Кубке мира появится стадия 1/8 финала.
Исполнительный директор World Rugby Алан Гилпин
Исполнительный директор World Rugby Алан Гилпин
«Будет больше матчей на выбывание, а это именно то, что болельщики хотели бы видеть, и это предоставит действительно хорошие возможности для повышения интереса и роста аудитории», — заявил Гилпин.
В регби изменят формат Кубка мира. Каким будет турнир в 2027 году?
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