Главное о шахматном турнире претендентов – 2024
В этом году отбор на турнир претендентов проходит по новой системе. Что же изменилось? Собрали для вас всё самое важное.
Как отбираются на турнир?
Первую путёвку получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
Одну квоту получит гроссмейстер, показавший лучший результат в 2023 году в рейтинговых турнирах ФИДЕ. Выбираться этот шахматист будет по особой формуле с учётом результата игрока, силы турнира и соперников.
Последняя путёвка уйдёт игроку с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года. Главное условие — гроссмейстер должен сыграть не менее четырёх турниров ФИДЕ.
Кто уже отобрался?
Ян Непомнящий (вице-чемпион мира), Магнус Карлсен, Рамешбабу Прагнанандха и Фабиано Каруана (победитель и призёры Кубка мира). В случае отказа Магнуса его место займёт Ниджат Абасов (четвёртое место на Кубке мира).
Когда пройдёт турнир претендентов?
Турнир претендентов пройдёт со 2 по 25 апреля в Торонто (Канада).
Когда состоится матч за титул чемпиона мира?
Пока даты проведения битвы за шахматную корону в 2024 году неизвестны. В апреле этого года сообщалось, что следующий титульный матч может пройти в Израиле.
Как добраться до матча за корону в шахматах? Новая система отбора на турнир претендентов
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