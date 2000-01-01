Необычные факты про Кубок Уэбба Эллиса
Уже 28 октября победителю Кубка мира будет вручён Кубок Уэбба Эллиса. Главный регбийный трофей не так прост, как кажется. Что же в нём необычного?
Кубок не золотой
Все мы привыкли видеть помпезный золотой Кубок с античными мотивами на награждениях. Но на самом деле трофей сделан из серебра, сверху покрытого тонким слоем позолоты.
Кубок старше турнира
Первый Кубок мира провели в 1987 году, а трофей к турниру изготовили ещё в 1906 году! Председатель оргкомитета КМ-1987 Джон Кендалл-Карпентер и секретарь IRFB Боб Вейхилл поехали выбирать кубок в ювелирную фирму Garrard’s.
Кубок старше турнира
Лондонская компания должна была изготовить трофей по описанию представителей регби, но оказалось, что на складе фирмы уже лежит похожий кубок. Он был изготовлен в 1906 году как копия чаши ювелира Поля де Ламери 1740 года.
Есть два кубка
В мире два Кубка Уэбба Эллиса: 1906 и 1987 года выпуска. Если с первым трофеем всё ясно, то второй изготовили на случай поломки или потери оригинала и для рекламных компаний. Сейчас используются оба кубка, но когда оригинал, а когда копия — неизвестно.
ЮАР и Новая Зеландия поборются за Кубок Уэбба Эллиса. Необычные факты о регбийном трофее
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