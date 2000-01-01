Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Необычные факты про Кубок Уэбба Эллиса
Необычные факты про Кубок Уэбба Эллиса
Уже 28 октября победителю Кубка мира будет вручён Кубок Уэбба Эллиса. Главный регбийный трофей не так прост, как кажется. Что же в нём необычного?
AMP-версия
Кубок не золотой
Кубок не золотой
Все мы привыкли видеть помпезный золотой Кубок с античными мотивами на награждениях. Но на самом деле трофей сделан из серебра, сверху покрытого тонким слоем позолоты.
Кубок старше турнира
Кубок старше турнира
Первый Кубок мира провели в 1987 году, а трофей к турниру изготовили ещё в 1906 году! Председатель оргкомитета КМ-1987 Джон Кендалл-Карпентер и секретарь IRFB Боб Вейхилл поехали выбирать кубок в ювелирную фирму Garrard’s.
Кубок старше турнира
Кубок старше турнира
Лондонская компания должна была изготовить трофей по описанию представителей регби, но оказалось, что на складе фирмы уже лежит похожий кубок. Он был изготовлен в 1906 году как копия чаши ювелира Поля де Ламери 1740 года.
Есть два кубка
Есть два кубка
В мире два Кубка Уэбба Эллиса: 1906 и 1987 года выпуска. Если с первым трофеем всё ясно, то второй изготовили на случай поломки или потери оригинала и для рекламных компаний. Сейчас используются оба кубка, но когда оригинал, а когда копия — неизвестно.
ЮАР и Новая Зеландия поборются за Кубок Уэбба Эллиса. Необычные факты о регбийном трофее
Читайте также
Главное о шахматном турнире претендентов – 2024
Главное о шахматном турнире претендентов – 2024
В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?
Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?
Лучшие цитаты Светланы Ромашиной
Лучшие цитаты Светланы Ромашиной
Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
Номинантки на звание лучшей легкоатлетки года
Номинантки на звание лучшей легкоатлетки года
Итоги ЧМ-2023 по спортивной гимнастике
Итоги ЧМ-2023 по спортивной гимнастике
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Все медали сборной России на ЧМ по борьбе
Все медали сборной России на ЧМ по борьбе
Кто из россиян выступит на ЧМ-2023 по борьбе?
Кто из россиян выступит на ЧМ-2023 по борьбе?
На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!
На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!
Как Франция обыграла Новую Зеландию на Кубке мира?
Как Франция обыграла Новую Зеландию на Кубке мира?
Кто выиграет Кубок мира — 2023 по регби?
Кто выиграет Кубок мира — 2023 по регби?
Кто займёт место Авериных в сборной России?
Кто займёт место Авериных в сборной России?
Путь Усэйна Болта в футболе
Путь Усэйна Болта в футболе
Экс-россиянка завоевала два золота на ЧМ-2023!
Экс-россиянка завоевала два золота на ЧМ-2023!
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android