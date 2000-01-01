ЮАР и Новая Зеландия поборются за Кубок Уэбба Эллиса. Необычные факты о регбийном трофее

Есть два кубка

В мире два Кубка Уэбба Эллиса: 1906 и 1987 года выпуска. Если с первым трофеем всё ясно, то второй изготовили на случай поломки или потери оригинала и для рекламных компаний. Сейчас используются оба кубка, но когда оригинал, а когда копия — неизвестно.