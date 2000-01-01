Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии. Братья Бё обошли Клебо и Холанда!

3-е место — Биргит Скарштейн

Паралимпийская чемпионка по гребле PR1 обошла Ингебригтсена по популярности на 1%. В этом году Скарштейн стала чемпионкой мира и Европы по гребле. Также параспортсменка выступает в лыжных гонках.