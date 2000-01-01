Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии. Братья Бё обошли Клебо и Холанда!

Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии
Портал Sponsor Insight опубликовал список самых популярных спортсменов Норвегии с мая по сентябрь. Рейтинг составлялся на основе опроса болельщиков. Как выглядит топ-10 атлетов?
10-е место — Нора Мёрк
Популярность гандболистки «Эсбьерг» оценивается в 24%. Клуб Мёрк сейчас лидирует в чемпионате Дании и идёт вторым в группе B в Лиге чемпионов, уступая первую строчку лишь по личным показателям.
9-е место — Каспер Рууд
Теннисист лишь немного обошёл Мёрк. Его популярность — 25%. В этом сезоне Рууд дошёл до финала ATP-250 в Бостаде и до финала «Ролан Гаррос».
8-е место — Эрлинг Холанд
Популярность нападающего «Манчестер Сити» — 27%. В этом сезоне Холанд выиграл Суперкубок УЕФА. На счету форварда 15 матчей во всех турнирах, 13 голов и три ассиста.
7-е место — Йоханнес Клебо
По данным Sponsor Insight, популярность лыжника равняется 28%. Этим летом лыжник провёл несколько тренировочных сборов и крупно поругался с Федерацией лыжного спорта Норвегии.
6-е место — Мартин Эдегор
Полузащитник «Арсенала» обошёл Клебо по популярности на 1%. В этом сезоне Эдегор выиграл Суперкубок Англии. На счету игрока 15 матчей во всех турнирах, пять голов и один ассист.
5-е место — Тарьей Бё
Популярность биатлониста — 30%. В межсезонье Бё-старший провёл несколько сборов и выступил на паре лыжероллерных состязаний, в том числе на фестивале Blink.
4-е место — Якоб Ингебригтсен
Популярность легкоатлета оценивается в 31%. Ингебригтсен в этом сезоне завоевал золото и серебро ЧМ, обновил мировые и европейские рекорды, а также вляпался в скандал с участием отца.
3-е место — Биргит Скарштейн
Паралимпийская чемпионка по гребле PR1 обошла Ингебригтсена по популярности на 1%. В этом году Скарштейн стала чемпионкой мира и Европы по гребле. Также параспортсменка выступает в лыжных гонках.
2-е место — Йоханнес Бё
Популярность равна 32% и у биатлониста. В межсезонье Йоханнес провёл много времени на сборах и с семьёй. Летом у Бё родилась дочь.
1-е место — Карстен Вархольм
Лидер топа обладает популярностью в 33%. Легкоатлет в этом сезоне стал чемпионом мира на дистанции 400 м с/б, наконец-то оправившись от травм.
Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии. Братья Бё обошли Клебо и Холанда!
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