Итоги ЧЕ по дзюдо для сборной России
На чемпионате Европы россияне заняли третье место в общем зачёте. На счету нашей команды пять медалей: одно золото, одно серебро и три бронзы. Сборную России обошли Азербайджан (2-0-0) и Франция (5-0-4).
Дарья Курбонмамадова, золото
29-летняя россиянка стала первой в лёгком весе (до 57 кг). В финале она одолела Марику Перишич из Сербии.
Мадина Таймазова, серебро
24-летняя дзюдоистка в среднем весе (до 70 кг) заняла второе место. В финале она уступила француженке Мари-Ив Гайе.
Сабина Гилязова, бронза
29-летняя спортсменка в суперлёгком весе (до 48 кг) стала третьей. Бронзу россиянка поделила с испанкой Лаурой Мартинез.
Матвей Каниковский, бронза
21-летний спортсмен взял бронзу в полутяжёлом весе (до 100 кг). На третьем месте с россиянином стоял испанец Николоз Шеразадишвили.
Валерий Ендовицкий, бронза
23-летний дзюдоист в супертяжёлом весе (более 100 кг) стал третьим. Вместе с россиянином бронзу взял нидерландец Джелле Сниппе.
Итоги чемпионата Европы по дзюдо для сборной России
Читайте также
Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии
Необычные факты про Кубок Уэбба Эллиса
Главное о шахматном турнире претендентов – 2024
В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?
Лучшие цитаты Светланы Ромашиной
Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
Номинантки на звание лучшей легкоатлетки года
Итоги ЧМ-2023 по спортивной гимнастике
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Все медали сборной России на ЧМ по борьбе
Кто из россиян выступит на ЧМ-2023 по борьбе?
На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!
Как Франция обыграла Новую Зеландию на Кубке мира?
Кто выиграет Кубок мира — 2023 по регби?
Кто займёт место Авериных в сборной России?