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Итоги ЧЕ по дзюдо для сборной России
Итоги ЧЕ по дзюдо для сборной России
На чемпионате Европы россияне заняли третье место в общем зачёте. На счету нашей команды пять медалей: одно золото, одно серебро и три бронзы. Сборную России обошли Азербайджан (2-0-0) и Франция (5-0-4).
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Дарья Курбонмамадова, золото
Дарья Курбонмамадова, золото
29-летняя россиянка стала первой в лёгком весе (до 57 кг). В финале она одолела Марику Перишич из Сербии.
Мадина Таймазова, серебро
Мадина Таймазова, серебро
24-летняя дзюдоистка в среднем весе (до 70 кг) заняла второе место. В финале она уступила француженке Мари-Ив Гайе.
Сабина Гилязова, бронза
Сабина Гилязова, бронза
29-летняя спортсменка в суперлёгком весе (до 48 кг) стала третьей. Бронзу россиянка поделила с испанкой Лаурой Мартинез.
Матвей Каниковский, бронза
Матвей Каниковский, бронза
21-летний спортсмен взял бронзу в полутяжёлом весе (до 100 кг). На третьем месте с россиянином стоял испанец Николоз Шеразадишвили.
Валерий Ендовицкий, бронза
Валерий Ендовицкий, бронза
23-летний дзюдоист в супертяжёлом весе (более 100 кг) стал третьим. Вместе с россиянином бронзу взял нидерландец Джелле Сниппе.
Итоги чемпионата Европы по дзюдо для сборной России
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