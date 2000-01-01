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Бегун проиграл, пока праздновал победу. Видео
Бегун проиграл, пока праздновал победу. Видео
Не радуйся победе, пока не выиграл! Кажется, эту фразу молодой бегун запомнит надолго. На одном из состязаний легкоатлет начал заранее праздновать победу в забеге, но перед финишем споткнулся, упал и остался без медали. Смотрите, как это было.
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Бегун стал праздновать победу раньше времени и проиграл. Видео эпического фейла
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