Футбольная битва в плавании! Ефимова и Чикунова надели майки «Спартака» и «Зенита»

Предложение клуба

«Зенит» – клуб моего любимого родного города. Они связались со мной после победы на 50 м, очень тепло поздравили, подарили майку. Приятно выйти в майке «Зенита», так я ещё раз в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга», — пояснила Чикунова.