Футбольная битва Ефимовой и Чикуновой
Дерби двух столиц перебралось и в плавание. Лучшие брассистки страны Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли на чемпионате России на короткой воде в футболках «Спартака» и «Зенита» соответственно. Зачем?
Главная дуэль
Ефимова и Чикунова — главная битва в российском плавании. Юлия вернулась в большой спорт после двухлетней паузы и сразу сошлась со своей главной соперницей в России — Евгенией.
Фанатка «Спартака»
Спортсменки дополнительно подогрели интерес к своей дуэли. В первый день соревнований Ефимова вышла на старт в футболке «Спартака». В заплыве на 50 м брассом Юлия стала третьей, а Чикунова — первой.
Особая любовь
Ефимова — известная болельщица красно-белых. Вот так она объяснила выход в футболке: «Меня «Спартак» пригласил, когда я приехала. Я познакомилась с кем-то из игроков. Теперь смотрю, болею. Всё, меня поработили (смеётся)».
Фанатка «Зенита»
К четвёртому дню ЧР Чикунова подготовила ответ. На полуфиналы на 100 м брассом Евгения вышла в футболке «Зенита». В финал Чикунова квалифицировалась с лучшим временем, Ефимова — с третьим.
Предложение клуба
«Зенит» – клуб моего любимого родного города. Они связались со мной после победы на 50 м, очень тепло поздравили, подарили майку. Приятно выйти в майке «Зенита», так я ещё раз в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга», — пояснила Чикунова.
Кто победит?
Пловчихам ещё предстоит встретиться в финале сотни брассом и побороться за медали на 200 м брассом. Там и станет ясно, кто выиграл в футбольных и плавательных битвах: Москва или Санкт-Петербург!
Футбольная битва в плавании! Ефимова и Чикунова надели майки «Спартака» и «Зенита»
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