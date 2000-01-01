Самый дорогой контракт в спорте. Сумма шокирует
Маловероятно, что вы слышали про японского бейсболиста Сёхэя Отани. На днях этот парень подписал самый крупный контракт в истории спорта, побив тем самым достижение Лионеля Месси!
Космическая сумма
29-летний Отани перешёл из «Лос-Анджелес Эйнджелс» в «Лос-Анджелес Доджерс» 9 декабря. Бейсболист подписал десятилетнее соглашение на сумму $ 700 млн (около 64,1 млрд рублей). Этот контракт — самый дорогой в истории спорта, как сообщает МЛБ.
Предыдущий рекордсмен
Предыдущий самый крупный контракт принадлежал Лионелю Месси, который по соглашению с «Барселоной» с 2017 по 2021 год получил $ 674 млн.
Всё не зря
Отани — трижды участник всех звезд МЛБ и дважды – самый ценный игрок Американской лиги. В 2021 году Сёхэй стал спортсменом года по версии AP.
Беспрецедентная сделка шокировала мировой спорт: бейсболист разом заработал $ 700 млн!
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