Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Самый дорогой контракт в спорте. Сумма шокирует
Самый дорогой контракт в спорте. Сумма шокирует
Маловероятно, что вы слышали про японского бейсболиста Сёхэя Отани. На днях этот парень подписал самый крупный контракт в истории спорта, побив тем самым достижение Лионеля Месси!
AMP-версия
Космическая сумма
Космическая сумма
29-летний Отани перешёл из «Лос-Анджелес Эйнджелс» в «Лос-Анджелес Доджерс» 9 декабря. Бейсболист подписал десятилетнее соглашение на сумму $ 700 млн (около 64,1 млрд рублей). Этот контракт — самый дорогой в истории спорта, как сообщает МЛБ.
Предыдущий рекордсмен
Предыдущий рекордсмен
Предыдущий самый крупный контракт принадлежал Лионелю Месси, который по соглашению с «Барселоной» с 2017 по 2021 год получил $ 674 млн.
Всё не зря
Всё не зря
Отани — трижды участник всех звезд МЛБ и дважды – самый ценный игрок Американской лиги. В 2021 году Сёхэй стал спортсменом года по версии AP.
Беспрецедентная сделка шокировала мировой спорт: бейсболист разом заработал $ 700 млн!
Читайте также
Футбольная битва Ефимовой и Чикуновой
Футбольная битва Ефимовой и Чикуновой
Бегун проиграл, пока праздновал победу. Видео
Бегун проиграл, пока праздновал победу. Видео
Итоги ЧЕ по дзюдо для сборной России
Итоги ЧЕ по дзюдо для сборной России
Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии
Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии
Необычные факты про Кубок Уэбба Эллиса
Необычные факты про Кубок Уэбба Эллиса
Главное о шахматном турнире претендентов – 2024
Главное о шахматном турнире претендентов – 2024
В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?
Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?
Лучшие цитаты Светланы Ромашиной
Лучшие цитаты Светланы Ромашиной
Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
Номинанты на премию лучшему легкоатлету года
Номинантки на звание лучшей легкоатлетки года
Номинантки на звание лучшей легкоатлетки года
Итоги ЧМ-2023 по спортивной гимнастике
Итоги ЧМ-2023 по спортивной гимнастике
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Все медали сборной России на ЧМ по борьбе
Все медали сборной России на ЧМ по борьбе
Кто из россиян выступит на ЧМ-2023 по борьбе?
Кто из россиян выступит на ЧМ-2023 по борьбе?
На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!
На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android