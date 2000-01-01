Регбисты сломали бассейн, празднуя победу. Видео
Забавный случай произошёл на втором этапе Мировой серии по регби-7. Австралийки, выигравшие в женском турнире, и аргентинцы, одержавшие победу среди мужчин, праздновали чемпионство в бассейне и случайно лопнули его. Регбистам пришлось спасаться бегством!
Регбисты лопнули бассейн во время празднования чемпионства. Вода затопила всё поле!
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