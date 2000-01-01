Названы лучшие легкоатлеты года. Впервые ими стали сразу шесть спортсменов!

Состязания на дорожке — Фаит Кипьегон

По ходу сезоне Кипьегон установила три мировых рекорда: на 1500 м, миле и 5000 м. Однако последний впоследствии был побит Гудаф Цегай. Также Фаит стала чемпионкой мира на 1500 и 5000 м.