Названы лучшие легкоатлеты года. Их сразу шесть!
World Athletics назвала легкоатлетов года. Впервые федерация выбрала не двух спортсменов, а целых шесть! Кто же получил престижную награду?
Состязания на дорожке — Фаит Кипьегон
По ходу сезоне Кипьегон установила три мировых рекорда: на 1500 м, миле и 5000 м. Однако последний впоследствии был побит Гудаф Цегай. Также Фаит стала чемпионкой мира на 1500 и 5000 м.
Технические виды — Юлимар Рохас
В прошедшем сезоне Рохас выиграла в финале Бриллиантовой лиги, а также взяла четвёртый титул чемпионки мира.
Шоссейные виды — Тигист Ассефа
В сезоне Ассефа выиграла Берлинский марафон, побив мировой рекорд практически на 18 минут.
Состязания на дорожке — Ноа Лайлз
Лайлз завоевал золото на 100 м и 200 м на ЧМ-2023, а также стал обладателем лучшего результата в сезоне.
Технические виды — Арман Дюплантис
За сезон Дюплантис обновил мировой рекорд, стал чемпионом мира и одержал несколько побед на этапах Бриллиантовой лиги.
Шоссейные виды — Келвин Киптум
По ходу сезона Киптум выиграл Чикагский и Берлинский марафон, а также обновил мировой рекорд в марафоне.
Названы лучшие легкоатлеты года. Впервые ими стали сразу шесть спортсменов!
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