Россиянка стала чемпионкой в танцах на пилоне. Видео
Российская спортсменка Виктория Кошевая стала чемпионкой мира по артистик пилону среди женщин соло. Вы только посмотрите, как красиво и чувственно выступила Виктория!
Россиянка стала чемпионкой мира по танцам на пилоне. От её выступления дух захватывает!
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