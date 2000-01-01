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Главные звёзды ЧМ-2023 по рапиду и блицу
Главные звёзды ЧМ-2023 по рапиду и блицу
Сегодня, 26 декабря, в Самарканде стартует чемпионат мира по рапиду и блицу. Какие топовые шахматисты приедут на турнир?
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Магнус Карлсен
Магнус Карлсен
Норвежец приедет защищать титулы чемпиона мира по рапиду и блицу, завоёванные в прошлом году в Астане. Всего у Карлсена пять титулов чемпиона мира по блицу и четыре — по рапиду.
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий
Россиянин ещё ни разу не выигрывал титул, хотя трижды становился вице-чемпионом мира по рапиду и один раз — по блицу.
Фабиано Каруана
Фабиано Каруана
Американец сейчас явный №2 в мировых шахматах. Он один раз становился вице-чемпионом мира по рапиду.
Ханс Ниманн
Ханс Ниманн
Юный американец ни разу не был в тройке призёров, но к нему, конечно, будет приковано особое внимание публики.
Александра Горячкина
Александра Горячкина
Победительница Кубка мира — 2023 однажды была третьей в соревнованиях по рапиду.
Александра Костенюк
Александра Костенюк
Россиянка, выступающая теперь за Швейцарию, становилась чемпионкой мира по рапиду в 2021 году. Также Костенюк трижды занимала второе место в турнире по рапиду и один раз — в турнире по блицу.
Екатерина Лагно
Екатерина Лагно
Россиянка дважды выигрывала чемпионат мира по блицу и один раз — по рапиду.
Цзюй Вэньцзюнь
Цзюй Вэньцзюнь
Китаянка — двукратная чемпионка мира по рапиду, в турнире по блицу она занимала третье место в 2017 году.
Кто ещё?
Кто ещё?
Также в турнире примут участие Нодирбек Абдусатторов, Рамешбабу Прагнанандха, Левон Ароян, Ян-Кшиштоф Дуда, Аниш Гири, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Тань Чжунъи, Анна Музычук, Полина Шувалова, Валентина Гунина.
Звёзды чемпионата мира по блицу и рапиду. За кем следить, кроме Карлсена и Непомнящего?
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