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Как российские спортсмены отметили Новый год?
Как российские спортсмены отметили Новый год?
Большинство топовых российских спортсменов решили отмечать Новый год в кругу самых близких. Как наши атлеты встретили 2024-й?
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Эдуард Латыпов
Эдуард Латыпов
Новый год биатлонист отмечал вместе со своей супругой и детьми.
Кристина Резцова
Кристина Резцова
Биатлонистка тоже решила встретить 2024-й в тихом семейном кругу.
Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины
Гимнастки по русской традиции сходили в новогоднюю ночь в баню.
Сергей Шубенков
Сергей Шубенков
Легкоатлет отмечал главный праздник зимы вместе со своей семьёй.
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий
Гроссмейстер также встречал Новый год с самыми близкими.
Никита и Дарья Нагорные
Никита и Дарья Нагорные
Гимнасты устроили необычный праздник — в стиле СССР.
Евгения Чикунова
Евгения Чикунова
Пловчиха вместе с родителями и своей собакой отправилась в путешествие в Выборг.
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Спортсменка улетела в США, где встретила 2024-й со своими друзьями.
Вечеринки на пляже и семейные посиделки. Как наши спортсмены отметили Новый год?
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