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Норвежский атлет тренируется полуголым в мороз. Видео
Норвежский атлет тренируется полуголым в мороз. Видео
Кажется, секрет успеха Карстена Вархольма теперь ясен. Норвежец показал, как тренируется в мороз. На заснеженном стадионе Карстен бегал почти без одежды.
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Норвежский чемпион тренируется в мороз полуголым. Леденящее видео от Вархольма!
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