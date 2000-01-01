Участники шахматного турнира претендентов — 2024
ФИДЕ опубликовала итоговые списки участников турнира претендентов, который пройдёт со 2 по 25 апреля. Кто вошёл в число восьми счастливчиков?
Ян Непомнящий
Российский гроссмейстер получил право выступать на турнире в качестве вице-чемпиона мира.
Рамешбабу Прагнанандха
Индус отобрался на турнир претендентов благодаря второму месту на Кубке мира.
Фабиано Каруана
Американский гроссмейстер попал на турнир, став третьим на Кубке мира.
Ниджат Абасов
Азербайджанец получил право выступать на турнире претендентов после снятия с соревнований победителя Кубка мира Магнуса Карлсена. Абасов стал четвёртым на Кубке мира.
Видит Сантош Гуджрати
Индус стал победителем Grand Swiss, что позволило ему отобраться на турнир претендентов.
Хикару Накамура
Американский гроссмейстер попал на турнир, став вторым на Grand Swiss.
Гукеш Доммараджу
Индус получил право выступить на турнире претендентов, так как показал лучший результат в 2023 году в рейтинговых турнирах ФИДЕ.
Алиреза Фируджа
Последняя путёвка на турнир ушла французу как обладателю самого высокого рейтинга на 1 января 2024 года.
Все участники шахматного турнира претендентов — 2024
Читайте также
Вархольм тренируется полуголым в мороз. Видео
Как российские спортсмены отметили Новый год?
Главные звёзды ЧМ-2023 по рапиду и блицу
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
Россиянка стала чемпионкой в танцах на пилоне
Названы лучшие легкоатлеты года. Их сразу шестеро!
Регбисты сломали бассейн, празднуя победу. Видео
Самый дорогой контракт в спорте. Сумма шокирует
Футбольная битва Ефимовой и Чикуновой
Бегун проиграл, пока праздновал победу. Видео
Итоги ЧЕ по дзюдо для сборной России
Топ-10 самых популярных спортсменов Норвегии
Необычные факты про Кубок Уэбба Эллиса
Главное о шахматном турнире претендентов – 2024
В регби новый формат Кубка мира. Что поменялось?
Кто получил награду лучшему легкоатлету Европы?