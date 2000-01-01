Участницы шахматного турнира претенденток — 2024
ФИДЕ огласила список участниц Турнира претенденток — 2024, который пройдёт со 2 по 25 апреля. Кто из шахматисток выступит на нём?
Лэй Тинцзе
Китаянка получила путёвку на турнир претендентов, так как стала вице-чемпионкой мира.
Екатерина Лагно
Россиянка отобралась на турнир претенденток благодаря победе на Гран-при.
Александра Горячкина
Российская шахматистка попала на турнир, заняв второе место на Гран-при.
Нургюл Салимова
Болгарка завоевала место на турнире претенденток, так как заняла второе место на Кубке мира.
Анна Музычук
Украинка отобралась на турнир, став бронзовым призёром Кубка мира.
Рамешбабу Вайшали
Шахматистка из Индии попала на турнир претендентов после победы на Grand Swiss.
Тань Чжунъи
Китаянка завоевала место на турнир благодаря второму месту на Grand Swiss.
Хампи Конеру
Последняя путёвка на турнир ушла индуске как обладательнице самого высокого рейтинга на 1 января 2024 года. Это место должно было уйти победительнице Кубка мира, но Горячкина и так отобралась на турнир.
Все участницы шахматного турнира претенденток — 2024. В списке сразу две россиянки!
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