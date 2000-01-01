Ледеки плавает со стаканом на голове. Видео
Семикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки выдала нечто невероятное. Американка показала, как тренируется, удерживая стакан молока на голове. Удивительный баланс пловчихи!
Олимпийская чемпионка показала, как плавает со стаканом молока на голове. Видео
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